Ben wird überraschend zum Probetraining in ein Fußballinternat eingeladen. Ob er die Probewoche übersteht und sich als Spielmacher durchsetzen kann, erfahrt ihr im kicker Kids Buch "Zauberkicker 1 - Anpfiff!".

Der zehnjährige Ben ist völlig überrumpelt, als er plötzlich zur Probewoche in einem angesehenen Fußballinternat, der Akademie Tannwald, eingeladen wird. Bei seiner Dorfmannschaft sitzt er nämlich regelmäßig auf der Bank und muss seinem fiesen Rivalen Benno, dem Sohn des Trainers, den Vortritt lassen.

Und nun soll er auf einmal zum Leistungstraining in ein berühmtes Internat? Wie soll er sich nur gegen die talentierten Mitbewerber beweisen? Der Druck, immer eine Top-Leistung zu zeigen, ist hoch, denn am Ende dürfen nur wenige Talente auf der Akademie bleiben. Und obwohl er in seinem Zimmernachbarn Robin einen neuen Freund findet, muss er sich auch in Tannwald mit einigen Mitspielern herumärgern, denn nicht alle schätzen das Fair Play…

Doch die Akademie hat noch viel mehr zu bieten, als Ben sich erhofft hatte: Neugierig wie er ist, erkundet er die verborgene Welt des Internats und lernt die Magie, die noch aus den vergangenen Glanzzeiten der Schule rührt, kennen. Teil dieser Magie ist das lebendige Maskottchen Pelé. Der freche Waschbär weiß alles über Fußball - und übers Essen - und hilft Ben, wo er nur kann. Ob Ben mit Hilfe von Robin und Pelé die Probewoche überstehen und sich als Spielmacher beweisen wird?

kicker Kids Buch Zauberkicker 1 - Anpfiff!