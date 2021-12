Zauberfuß Blum und der lange Weg zurück

Der Kampf um die Plätze in Bochums Offensivabteilung wird wieder intensiver. Auf zwei wichtige Kräfte aber wird der Aufsteiger beim Rückrundenstart am 9. Januar gegen Wolfsburg wohl verzichten müssen.

Positive Nachrichten für Thomas Reis: Beim Trainingsbeginn am Montag kehrten vier der fünf zuletzt fehlenden Offensivspieler auf den Trainingsplatz zurück. Simon Zoller ist nach seinem Kreuzbandriss in der Reha auf einem guten Weg, allerdings natürlich noch weit von einem Einsatz entfernt.

Ansonsten aber bieten sich dem Bochumer Coach zum Rückrundenstart wieder mehr Alternativen als zuletzt in der englischen Woche kurz vor Weihnachten. Eduard Löwen zum Beispiel, zuletzt wegen Corona außen vor, trainierte zwar zunächst noch individuell, wird aber am Mittwoch laut Plan das komplette Mannschaftstraining bestreiten.

Der Standardspezialist wird beim ersten Spiel des Jahres 2022 gegen Wolfsburg wieder eine Option für die Startelf sein, ebenso wie die zuletzt fehlenden Takuma Asano und Gerrit Holtmann. Fehlen werden dagegen wohl Kostas Stafylidis, der positiv auf Corona getestet wurde und noch in seiner griechischen Heimat weilt, sowie Flügelstürmer Danny Blum.

Der "Zauberfuß" kann an guten Tagen seine Gegenspieler auch in der Bundesliga vor einige Probleme stellen, das hat er in der Hinrunde zumindest phasenweise schon bewiesen. Wegen seiner hartnäckigen Wadenverletzung hatte Blum nicht nur die komplette Vorbereitung und die ersten Saisonspiele verpasst, sondern fasste auch nur allmählich wieder Fuß.

Ende September war dann der körperliche Rückstand aufgeholt, und Blum glänzte durchaus durch feine Standards und Abschlüsse. Der Rückschlag folgte prompt, als sich erneut muskuläre Probleme einstellten, vor Weihnachten fiel der 30-Jährige dann erneut aus.

Geplant ist, dass Blum in der ersten Trainingswoche zunächst individuell arbeitet. Nach dem kurzen Break - am Freitag und Samstag wird nicht trainiert - könnte er dann ab dem 2. Januar zumindest teilweise wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Das dürfte allerdings ebenso wie bei Stafylidis nicht reichen, um gegen Wolfsburg schon wieder zum Kader zu gehören. Immer wieder zeigt sich, dass Blum nach seinen Zwangspausen sehr langen Anlauf braucht, um wieder auf das geforderte körperliche Niveau zu kommen. Aber das kennt der Feintechniker ja schon: Auch diesmal wird es für ihn ein langer Weg zurück.