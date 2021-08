Zauberfuß Blum und der lange Weg zurück

Der erste Einsatz war nach einer knappen halben Stunde beendet, wie besprochen. Für die nächsten Bundesliga-Spiele gegen Mainz und in Köln jedenfalls ist Danny Blum noch kein Thema.

Beim Geheimtest gegen den niederländischen Zweitligisten De Graafschap (2:1) stand Danny Blum erstmals wieder in einem ernstzunehmenden Match auf dem Rasen. Ein kleiner Test, um die aktuelle Fitness zu überprüfen, so war es besprochen. Große Hoffnungen auf einen Einsatz in der Bundesliga darf sich Bochums Rechtsaußen allerdings nicht machen. Im Idealfall ist er wohl nach der Länderspielpause Mitte September mal ein Thema für einen Teilzeiteinsatz.

Seit Anfang August mischt der 30-Jährige zwar wieder im Mannschaftstraining mit, zumindest teilweise, doch der Weg zurück ist weit. Dabei wäre der Offensivmann, der an guten Tagen mit seinen individuellen Aktionen eine Abwehr durchaus in Verlegenheit stürzen kann, sehr willkommen im Bochumer Angriff.

Im Trainingslager in Südtirol war Blum nur am Rande dabei, zuvor hatte er wegen hartnäckiger Muskelprobleme schon im Endspurt der Aufstiegssaison gefehlt.

Auch Reis weiß: Blum braucht noch Zeit

Immer wieder stoppen den Mann, den die Fans als Zauberfuß feiern, wenn er so richtig gut aufgelegt ist, langwierige Verletzungen. Natürlich fehlt ihm der Rhythmus, erst allmählich muss er wieder in die Gänge kommen, doch in Normalform dürfte der Linksfüßer auf dem rechten oder linken Flügel in der Bochumer Offensive gesetzt sein.

"Es war zu sehen, dass er noch nicht so weit ist. Das war aber auch nicht anders zu erwarten", konstatierte Chef-Trainer Thomas Reis nach dem Freundschaftsspiel. "Es hat alles gehalten, aber natürlich ist Danny weiter sehr weit weg von der Startelf."

Deutlich näher an einem Einsatz ist Linksverteidiger Kostas Stafylidis, Leihgabe aus Hoffenheim. Der Grieche zeigte bereits, dass er als eisenharter Verteidiger knallhart seine Chance sucht. Zunächst mal wird er gewiss Danilo Soares in seiner Leistung beflügeln, aber klar ist auch, dass Stafylidis trotz langer Pause und wenig Matchpraxis bereit ist für einen Einsatz.