Zauber-Duo "Wusiala": "Wir dürfen nicht machen, was wir wollen"

Beim letzten Heimturnier, der WM 2006, hatten Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski mit ihrem Lausbuben-Charme verzückt. Jamal Musiala und Florian Wirtz haben zumindest sportlich das Potenzial, für einen hohen Unterhaltungswert zu sorgen.

Am Mittwoch präsentierte der DFB sein Zauber-Duo auf der Pressekonferenz in Herzogenaurach, und beide machten deutlich, dass sie sich die Bälle nicht nur auf dem Feld zuspielen. "Schweinsteiger und Podolski", erklärt Florian Wirtz, "sind Idole und es freut uns natürlich, wenn wir mit ihnen verglichen werden, aber es geht nicht darum, dass wir in ihre Rollen schlüpfen, wir sind andere Spielertypen".

Um Ilkay Gündogan herum sollen sie mit ihren Dribblings und Ideen Lücken reißen in die gegnerische Deckung, möglichst schon am Freitag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) beim EM-Auftakt gegen Schottland.

Dass die Gegner wissen, wie Deutschland mit Jamal Musiala und Wirtz in der Offensive plant und wie das Duo die zugedachten Rollen interpretiert, ist nach Ansicht der beiden Künstler kein Nachteil. "Wir sind trotzdem variabel", versichert Musiala und sein Pendant ergänzt: "Wir sind nicht leicht auszurechnen, sondern haben viele Lösungen parat, egal wie der Gegner steht. Jamal und ich sind Spieler, die immer Lösungen suchen, wir sind nicht leicht ausrechenbar."

"Wir sollen nicht in Schönheit sterben"

Bislang zaubern beide ausschließlich in der Nationalmannschaft zusammen, das Werben des FC Bayern um den Leverkusener Meisterspieler war bislang nicht erfolgreich. Und künftig? "Wir mögen es, zusammenzuspielen", sagt Wirtz, "aber wir fühlen uns beide in unseren Vereinen sehr wohl. Wir haben aber auch beide immer schon mal Späße gemacht, dass wir gern mal zusammen in einem Verein spielen würden. Ich würde mich in jedem Fall freuen, später mal mehr Zeit mit Jamal zu verbringen."

Vorerst beschränkt sich die gemeinsame Zeit auf die Länderspielperioden und einen, wenn es nach Wunsch läuft, langen Aufenthalt in Herzogenaurach. Wirtz und Musiala sollen mit ihrer Kreativität Garanten für einen langen Verbleib im Turnier sein, frei von Regeln aber sind die Künstler im System von Julian Nagelsmann nicht.

"Wir sollen nicht in Schönheit sterben", verrät Musiala und präzisiert die Auftragslage: "Wir sollen die Dribblings in den richtigen Momenten machen, aber, wenn nötig, auch einfach spielen." Wirtz ergänzt: "Keiner von uns darf machen, was er will, es gibt einen klaren Plan. Der sieht auch vor, dass wir Wege im Gegenpressing machen." Vor allem aber sollen sie Wege im Vorwärtsgang finden, und Musiala lässt das vom Pressekonferenzpodium aus auch einen schottischen Reporter wissen: "Ich glaube, dass es nicht einfach ist, uns zu verteidigen."

Das wäre eine gute Voraussetzung, um zu einem prägenden Duo des anstehenden Heimturnieres zu werden. Zumindest einen gemeinsamen Spitznamen haben die beiden bereits im Vorfeld offiziell akzeptiert. Der TV-Sender Sky hatte dazu aufgerufen, Namenskombinationen vorzuschlagen und Musiala findet Gefallen an der favorisierten Version. "Mit Wusiala", sagt der 21-jährige Bayern-Profi, "habe ich kein Problem".

Probleme sollen ab Freitag nur die Gegner bekommen.