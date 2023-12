Zaragoza vor Wechsel zum FC Bayern

Der FC Bayern steht unmittelbar vor der Verpflichtung von Linksaußen Bryan Zaragoza (FC Granada) für die kommende Saison. Spanische Medien hatten am Dienstagabend zuerst davon berichtet, dies deckt sich mit kicker-Recherchen.

Der 22-Jährige debütierte im Oktober in der spanischen Nationalmannschaft beim 2:0-Sieg über Schottland in der EM-Qualifikation. Mit Aufsteiger FC Granada belegt Zaragoza zwar aktuell einen Abstiegsplatz in La Liga, zu den Shootingstars der Saison zählt der 1,64 Meter kleine Spanier dennoch. In 14 Einsätzen erzielte er fünf Tore, darunter beide beim 2:2 gegen den FC Barcelona, und bereitete zwei vor.

Seine Stärken liegen im Tempodribbling, mit dem er sich aus engen Situationen lösen und dem Spiel Kreativität geben kann. Zaragoza soll beim FC Bayern einen Vertrag bis 2028 erhalten, die Saison in Granada zu Ende spielen. Mit einer Sockelablöse von rund 13 Millionen Euro plus etwaiger Boni im niedrigen einstelligen Millionenbereich ist der talentierte Flügelflitzer ein Schnäppchen.

Der Transfer trägt die Handschrift der neuen Sportdirektors Christoph Freund. Mit Zaragoza denken er und sein Team über die Wintertransferperiode hinaus und erweitern das Spektrum auf den offensiven Flügeln. Der Kauf Zaragozas ist zunächst auch unabhängig von anderen Personalien zu sehen, zum Beispiel einer Vertragsverlängerung von Leroy Sané über 2025 hinaus.

Zubimendi ein weiterer Kandidat für den Sommer

Nachdem in der Sommertransferperiode die Premier League stark im Fokus stand, sondieren die Verantwortlichen beim FC Bayern aktuell viel den spanischen Markt und sind dabei auf einen weiteren interessanten Spieler gestoßen: Martin Zubimendi von Real Sociedad San Sebastian. Der 24-jährige Sechser verfügt über eine Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro.

Das Münchner Interesse ist verbürgt, im Gegensatz zu Zaragoza sind die Gespräche mit dem viermaligen Nationalspieler Spaniens aber noch nicht weit gediehen. Auch er wäre ein Kandidat für den Sommer. Ein Transfer hängt auch unmittelbar damit zusammen, was die Münchner im Winter auf dieser Position machen bzw. finden: eine Übergangslösung, etwa per Leihe, oder eine langfristige Verstärkung, von der sie vollkommen überzeugt sind.