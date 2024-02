Zaragoza in München gelandet

Bryan Zaragoza (22) wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bereits im Winter vom FC Granada zum FC Bayern wechseln. Der spanische Flügelspieler ist am Donnerstagmorgen weit vor Sonnenaufgang in Malaga losgeflogen und um kurz nach 8 Uhr bereits an der Säbener Straße eingetroffen. Läuft alles nach Plan, kann der dann dritte Winter-Neuzugang bereits heute mit den neuen Kollegen trainieren und eine Kaderoption gegen Mönchengladbach am Samstag sein.