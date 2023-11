Zanettis besonderes Lob für Martinez: "Erkenne mich in ihm wieder"

Javier Zanetti hat mit Inter Mailand einst das Triple gewonnen, den Verein als Identifikationsfigur geprägt. Aktuell sieht der Argentinier einen legitimen Nachfolger.

Kennen und schätzen sich: Lautaro Martinez (li.) mit Javier Zanetti, 2019. FC Internazionale via Getty Images

Pokalsieger und Champions-League-Finalist Inter Mailand ist mit 31 Punkten nach zwölf Spieltagen Tabellenführer der Serie A - ein Satz, der unterstreicht, dass der Spitzenklub von einst auch ein Spitzenklub der Gegenwart geworden ist.

Auf die eigenen Fahnen darf sich das besonders Lautaro Martinez schreiben, der mit zwölf Toren aus den bisher zwölf Ligaspielen die Torschützenliste der Serie A mit großem Vorsprung anführt. Im Halbfinal-Rückspiel der vergangenen Champions-League-Saison war er es, der mit seinem Tor gegen Stadtrivale AC Mailand den Einzug ins große Finale klarmachte - das Sinnbild einer Identifikationsfigur.

Eine solche ist der 26 Jahre alte Argentinier, der 2018 aus seiner Heimat von Racing Club gekommen war und bei Inter inzwischen die Kapitänsbinde trägt, in Norditalien geworden. Das findet auch ein Mann, der davon einiges versteht: Javier Zanetti. Der 50-jährige einstige Allrounder, ein Landsmann Martinez', stieg zwischen 1995 und 2014 zu einer der größten Vereinsikonen auf, die die Nerazzurri zu bieten haben, und lobt den Stürmer dieser Tage in den höchsten Tönen.

"In ihm haben wir unseren Kapitän gefunden"

"Wie er ein Anführer geworden ist, sein Zugehörigkeitsgefühl, seine Liebe für Inter - ich erkenne mich in ihm wieder", schwärmte Zanetti, Inters derzeitiger Vize-Präsident, bei einem öffentlichen Auftritt im Rahmen einer Buchvorstellung - ein besonderes Lob für Weltmeister Martinez. "In ihm haben wir unseren Kapitän gefunden", meinte Zanetti auch über das reine Tragen der Binde hinaus. "Das macht mich sehr glücklich".

Im vergangenen Sommer soll der dynamische Rechtsfuß eine lukrative Offerte aus Saudi-Arabien abgelehnt haben, aktuell sollen erste Gespräche stattfinden, bei denen es um eine Verlängerung seines noch bis 2026 gültigen Vertrags geht. Mit Inter, für das er in 254 Pflichtspielen bislang 116 Tore erzielte, hat Martinez 2021 die italienische Meisterschaft gewonnen, dazu zwei Pokalsiege und zwei Siege in der Supercoppa gefeiert. Die Endspiele in Europa League (2020 gegen den FC Sevilla) und Champions League (2023 gegen Manchester City) gingen jeweils verloren.