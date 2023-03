Zalazars Ansage an den BVB: "Es wird nicht leicht für sie"

Rodrigo Zalazar hat Lust auf einen Dreier gegen Dortmund. "Ich will gewinnen", sagt Schalkes Mittelfeldspieler. Er glaubt: "Es wird für den BVB nicht leicht bei uns mit unserem Publikum im Rücken."

Nur zwei Mannschaften sind in der Rückrunde noch ungeschlagen, beide kommen aus dem Ruhrpott - und treffen am nächsten Spieltag aufeinander. Schalke hat sich mit seiner Metamorphose vom abgeschlagenen Schlusslicht zum ernsthaften Kandidaten auf den Klassenverbleib herausgeputzt für das Revierduell am Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit dem BVB, dem ersten in Gelsenkirchen seit Februar 2021.

Neues Schalker Selbtvertrauen

Vor zwei Jahren überrollte die Borussia den damaligen Absteiger in spe mit 4:0, und bis vor vier, fünf Wochen wäre ein solches Resultat mit Blick auf den 24. Spieltag 2022/23 eher in die Kategorie Schadensbegrenzung gefallen. Mittlerweile hat sich der Wind jedoch gedreht. Für die Schalker geht es nun nicht mehr darum, möglichst ungeschoren aus der Nummer herauszukommen - die Schalker sind inzwischen so selbstbewusst geworden, dass sie mit der berechtigten Hoffnung auf mindestens einen Punkt ins Prestigeduell gehen.

Rodrigo Zalazar musste beim 0:1 in der Hinserie in Dortmund zunächst auf der Bank Platz nehmen, erst nach 81 Minuten wurde er eingewechselt. Darüber war er "sehr enttäuscht", sagt der Offensivspieler rückblickend, das Duell am Samstag kann er "kaum erwarten. Ich liebe diese Spiele mit diesem besonderen Druck". Seine Kampfansage ist eindeutig: "Ich will gegen Dortmund gewinnen." Er ist sich sicher: "Es wird nicht leicht für sie bei uns mit unserem Publikum im Rücken."

Die Defensive als neue S04-Stärke

Der 23-Jährige peilt nichts anderes als den direkten Klassenerhalt an, ein Sieg gegen den BVB wäre ein weiterer Meilenstein. "Diese Wochen sind sehr wichtig für den weiteren Saisonverlauf", weiß Zalazar, der sich wünscht, dass Schalkes Defensive, die in fünf der bisherigen sechs Rückrundenpartien keinen Treffer kassiert hat, weiter so gut standhält.

Offensiv muss der Aufsteiger weiter zulegen. Zwar erzielte er jetzt schon zum zweiten Mal in Folge zwei Treffer, was zuletzt beim Jahreswechsel 2019/20 gelang (2:2 gegen Freiburg, 2:0 gegen Gladbach), doch der Angriff tut sich weiter schwer.

Ein kurioses Eigentor von Manuel Riemann war für die Führung in Bochum nötig, immerhin machte sich später bezahlt, dass die Schalker unter der Woche im Training eine spezielle Eckenvariante einstudiert hatten. Marius Bülter vollendete, Zalazar hatte vorgelegt.

Toni Lieto

Warum die Favoritenrolle im Revierderby am Samstag nicht mehr so eindeutig ist wie noch vor wenigen Wochen, lesen Sie im kicker-Topthema der kommenden Ausgabe am Donnerstag (auch als eMagazine ab Mittwochabend abrufbar).