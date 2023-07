Zalazars Abgang: Hechelmann sieht "passende Lösung für alle Seiten"

Nun ist es offiziell: Rodrigo Zalazar verlässt den FC Schalke 04, er schließt sich mit sofortiger Wirkung Sporting Braga an. Sportdirektor André Hechelmann sieht in dem Transfer eine "passende Lösung für alle Seiten".

Aus Schalkes Trainingslager in Mittersill (Österreich) berichtet Toni Lieto

Langfristiger Vertrag bei Schalke bis 2026, Neu-Nationalspieler Uruguays, 23 Jahre alt und damit noch reichlich Entwicklungspotenzial, dazu zwei gute Jahre bei Königsblau inklusive Aufstiegsheld-Status: Das alles haben sich die Gelsenkirchener nun gut bezahlen lassen. Der portugiesische Europapokal-Teilnehmer Sporting Braga ist bereit, sechs Millionen Euro für den offensiven Mittelfeldspieler Rodrigo Zalazar zu überweisen.

Zwar bekommt auch Eintracht Frankfurt als früherer Arbeitgeber einen Anteil, unterm Strich hat Schalke mit dem Abschied von Zalazar nun aber so viel Geld eingenommen wie für keinen anderen Spieler in diesem Sommer. Der Transfer deutete sich seit Tagen an, am Freitag hat ihn der Verein offiziell bekannt gegeben.

SChalke 04 Mit Sonderflock: Schalke präsentiert Ausweichtrikot

"Nachdem Rodrigo uns mitgeteilt hat, den Verein nach zwei Jahren verlassen zu wollen, haben wir eine passende Lösung für alle Seiten gesucht. Wir haben klare wirtschaftliche Bedingungen gestellt, die Sporting Braga nun erfüllt hat", sagt Sportdirektor André Hechelmann. "Rodri wird mit seinem Aufstiegs-Tor gegen St. Pauli und dem 60-Meter-Treffer gegen Nürnberg immer ein Teil der Schalker Klubgeschichte sein."

Durchbruch bei St. Pauli

Zalazar darf sich künftig auf internationaler Bühne präsentieren. Den Großteil seiner Jugend verbrachte er in Spanien beim FC Malaga. Im Juli 2019 verpflichtete Eintracht Frankfurt den 1,78 Meter großen Mittelfeldspieler aus der zweiten Mannschaft der Spanier. Die Hessen verliehen Zalazar zunächst an den polnischen Klub Korona Kielce, ehe es im Sommer 2020 für eine Saison zum FC St. Pauli ging. Dort absolvierte der Uruguayer alle 34 Spiele, erzielte sechs Treffer und bereitete sechs weitere Tore vor.

Schalke befindet sich noch bis Sonntag im Trainingslager in Österreich. Wegen eines Infekts war Zalazar nicht mitgereist, in der Zwischenzeit absolvierte er in Portugal den Medizincheck. Die noch zu Wochenbeginn nicht optimalen Blutwerte in Folge des Infekts haben sich nicht als Hürde für den Transfer entpuppt.

Der Wechsel Zalazars war noch nicht offiziell, da hatte sich bereits ein anderer die Rückennummer 10 geschnappt. Lino Tempelmann läuft künftig damit auf. Die Verpflichtung des neuen Achters, der zuletzt zwei Jahre leihweise beim 1. FC Nürnberg spielte, hatten die Schalker am Freitagmorgen vermeldet.