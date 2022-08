Zalazar macht den Unterschied - schon wieder

Der letzte Schalker Heimspiel-Torschütze 2021/22 ist auch der erste Heimspiel-Torschütze 2022/23, erster Schalker Pflichtspiel-Torschütze dieser Saison wurde Rodrigo Zalazar gegen den Bremer SV bereits. Noch reicht seine Luft aber nicht für 90 Minuten.

Schalkes Treffer zum 1:0 gegen Borussia Mönchengladbach (2:2) war am Samstag eine Premiere: Rodrigo Zalazar erzielte sein erstes Tor für die Königsblauen in der Beletage, damit gibt es jetzt 270 Bundesliga-Torschützen der Knappen. Das ist Rekord, gemeinsam mit Eintracht Frankfurt. Es folgen in diesem Ranking der VfB Stuttgart (269) und der Hamburger SV (257).

Zalazar machte wieder einmal den Unterschied. 2022/23 knüpft er nahtlos an seine Auftritte aus der Aufstiegssaison an, als er im Saisonfinale in Nürnberg aus 59 Metern traf und den Gelsenkirchenern damit zur Zweitliga-Meisterschaft verhalf. Zum Aufstieg hatte er sie da bereits geschossen - mit seinem fulminanten 3:2-Siegtreffer eine Woche zuvor vor heimischer Kulisse gegen den FC St. Pauli.

Die Luft reicht noch nicht für 90 Minuten

Der letzte Heimspiel-Torschütze der Saison 2021/22 ist nun also auch der erste Heimspiel-Torschütze der Saison 2022/23, erster Schalker Pflichtspiel-Torschütze 2022/23 wurde Zalazar mit seinem 1:0 nach zwei Minuten im Pokal gegen den Bremer SV (5:0) bereits. Fast wäre er auch erster Liga-Torschütze nach dem Aufstieg geworden, doch sein Treffer zum vermeintlichen 1:0 in der Vorwoche gegen den 1. FC Köln war wegen Maya Yoshidas Abseitsstellung aberkannt worden.

Wie schon gegen den Bremer SV sowie in Köln reichte Zalazars Luft auch gegen Gladbach noch nicht für 90 Minuten. Im Pokal war er nach 73 Minuten ausgewechselt worden, gegen den Effzeh schon nach 57, gegen die Borussia nach 66. "Geschwindigkeit und Qualität sind in der Bundesliga noch mal intensiver", sagt Zalazar und zielt auch auf die Defensivarbeit ab, die Offensivspieler wie er zu verrichten haben.

Der 23-Jährige half auch gegen die Borussia mit Leidenschaft in der Verteidigung mit, das ständige rauf und runter schlaucht. "Ich würde 90 Minuten durchhalten", betont Zalazar auf kicker-Nachfrage, aber es sei nun einmal nicht förderlich, wenn er nur noch mit halber Kraft agieren könnte. Der Mittelfeldspieler hat nun bis Samstag Zeit, um neue Energie zu tanken, dann muss Schalke 04 beim VfL Wolfsburg antreten.