Zalazar erledigt Aufgaben als Arnold-Bewacher vorbildlich

Thomas Reis entschied sich gegen Wolfsburg für eine Startelf mit Rodrigo Zalazar. Schalkes Trainer war zufrieden mit dessen Leistung und erläuterte Zalazars Aufgaben im Detail, es ging vor allem um die schon häufiger kritisierte Defensivarbeit.

In diesen Tagen steckt Thomas Reis in einem Dilemma. Rein mit Blick auf Schalkes Offensivspiel ist Rodrigo Zalazar eigentlich unverzichtbar für die Mannschaft, gleichzeitig muss der Trainer des FC Schalke jedoch die defensive Stabilität gewährleisten. Ein "freischaffender Künstler", wie Reis den 23-Jährigen im Vorfeld der Partie gegen Wolfsburg nannte, kann diese defensive Stabilität schon mal ins Wanken bringen.

Beim 0:0 in Gladbach hatte Reis noch auf Zalazar verzichtet, der Trainer veränderte lieber sein angestammtes System, um auf Winterzugang Eder Balanta als alleinigem Sechser sowie auf Tom Krauß und Alex Kral als Achter-Duo zu vertrauen. Gegen Wolfsbur g(0:0) kehrte Reis nun zurück zur gewohnten Formation mit zwei Sechsern (Kral und Krauß). So war der Weg frei für Zalazar als Zehner. Die Defensive um die beiden Innenverteidiger Maya Yoshida und Moritz Jenz steht mittlerweile so sicher, dass Reis den Publikumsliebling ohne ein flaues Gefühl im Magen einsetzen kann.

Der Südamerikaner, dem nach seiner rund viermonatigen Verletzungspause (Mittelfußbruch) natürlich noch ein wenig der Rhythmus fehlt, machte nicht sein bestes Spiel im Trikot der Königsblauen, gleichwohl war seine Präsenz auf dem Feld deutlich spürbar und wichtig für die Mannschaft. Mittelstürmer Michael Frey sagte über Zalazar: "Er bringt kreative Elemente in unser Spiel. Er kann die besonderen Pässe in die Tiefe spielen, bewegt sich vorbildlich zwischen den Linien und ist immer gut für etwas Kreatives."

Reis über Zalazar: "Er hat seine defensiven Aufgaben erfüllt"

Zalazar war an vielen Aktionen beteiligt. Er schlug die Ecke, als Kral bei Schalkes einziger Chance der ersten Hälfte am langen Pfosten per Kopf das 1:0 verpasste (30.). Zalazar trat auch den Freistoß, den Kral mit dem Treffer vollendete, der dann aber wegen Abseits aberkannt worden war (52.). Auch selbst hatte Zalazar eine gute Gelegenheit: In der 64. Minute kam er im Strafraum mittig vor dem Tor zum Schuss, der aber geblockt wurde. Und in der Nachspielzeit holte Zalazar, der kurz nach dem Seitenwechsel Gelb wegen Meckerns gesehen hatte, einen Freistoß heraus, zu dem er aus 28 Metern selbst antrat, den Ball aber über den Kasten bugsierte.

Reis war zufrieden mit Zalazars 90-Minuten-Einsatz. "Wir haben nicht an Stabilität verloren. Er hat seine defensiven Aufgaben erfüllt, er muss ja nicht am eigenen Sechzehner verteidigen." Der Trainer erläuterte die an seinen Zehner gestellten Anforderungen im Detail: "Wir sind davon ausgegangen, dass die Wolfsburger im 4-3-3 mit Maximilian Arnold als klarem Sechser spielen, viel verlagern und versuchen, die Außenverteidiger mit ihrem sensationellen Offensivspiel einzubinden, die dann permanent hinterlaufen. Das wollten wir unterbinden."

Zalazars "klare Aufgabe" demnach laut Reis: "Keinen Innenverteidiger anlaufen, sondern sich mehr um Arnold kümmern - ohne ihm die ganze Zeit hinterherzulaufen." Zalazar gelang es, Arnold, der nach neun Minuten einen Foulelfmeter an den Pfosten setzte, weitgehend aus dem Spiel zu nehmen. Auf den Offensivkünstler kann also sehr wohl auch defensiv Verlass sein.