Zalazar avanciert zum Schlüsselspieler im Aufstiegsrennen

Nach dem 3:0 in Ingolstadt hat Rodrigo Zalazar erneut gezeigt, dass er ein Schalker Schlüsselspieler im Aufstiegsrennen sein kann. Gegen Hannover 96 erzielte er das 2:1-Siegtor und war zudem an fast allen Offensivaktionen beteiligt.

Nach dem Aus von Trainer Dimitrios Grammozis hat der FC Schalke beide Spiele gewonnen, in beiden Fällen trug Rodrigo Zalazar einen großen Teil dazu bei. Beim 3:0 in Ingolstadt erzielte er knapp 180 Sekunden nach seiner Einwechslung die Führung, leitete mit einer Ecke das 2:0 ein und bereitete das dritte Tor mit einem herausragenden Zuspiel vor. Damit verdiente sich der Uruguayer natürlich seinen Startelfplatz für die Partie gegen Hannover 96, auch hier avancierte Zalazar nun zur spielentscheidenden Figur.

"Fantastisch, wundervoll, unglaublich"

Aus kurzer Distanz pfefferte er den Ball am insgesamt blendend aufgelegten Torhüter Ron-Robert Zieler (kicker-Note 1, Spieler des Tages) vorbei zum 2:1 ins lange Eck, die Fans gerieten in Ekstase. 55.152 Tickets hatte der FC Schalke für die Begegnung mit Hannover 96 verkauft, auf die Kulisse angesprochen kam Zalazar aus dem Schwärmen kaum heraus: "Fantastisch, wundervoll, unglaublich", nannte er die Rahmenbedingungen, die noch zu einem wichtigen Faktor für Schalke im Aufstiegsrennen werden können.

"Wenn man solche Fans hinter sich spürt, wird man nicht müde"

So mancher meint, mit seinem antreibenden Heimpublikum im Rücken wäre der Verein nie in die 2. Liga abgestiegen, nun könnte es passieren, dass die leidenschaftlichen Zuschauer die Mannschaft zurück in die 1. Liga schreien. "Wenn man solche Fans hinter sich spürt, wird man nicht müde und schöpft immer wieder neue Energie", sagte Zalazar nach dem 2:1.

Er ist mittlerweile einer von Schalkes Antreibern auf dem Platz, das wurde auch gegen Hannover deutlich. Zwar gönnte sich Zalazar (jetzt 4 Tore, 6 Assists) im Verlauf der Partie die eine oder andere Ruhephase, gleichwohl war er an fast allen gefährlichen Aktionen der Königsblauen beteiligt. Sein Pass auf Simon Terodde hätte fast zur frühen Führung geführt (13.), kurz vor der Pause scheiterte Zalazar selbst mit einem Kopfball an Zieler. Nach seinem Tor zum 2:1 glänzte Zalazar zwei weitere Male als Vorlagengeber - für Terodde (57.) und Malick Thiaw per Ecke (60.).

Zalazar stand auch im Mittelpunkt, als Hannover kurz vor einem Platzverweis stand. Der 22-Jährige war es, gegen den Cedric Teuchert unfair im Mittelfeld einstieg, noch dazu hinterrücks. Als der kicker ihn später auf diese Szene ansprach, hütete sich Zalazar davor, Teuchert, der mit Gelb davonkam, für die Attacke nachträglich zu verurteilen - "weil ich weiß, wie sich das anfühlt". Zudem habe sich Teuchert bei ihm umgehend entschuldigt, damit war die Aktion für Zalazar abgehakt.