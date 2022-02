Zakaria wird Juventus für drei Wochen fehlen

Juventus Turins Mittelfeldspieler Denis Zakaria fällt wohl drei Wochen lang mit einer Oberschenkelverletzung aus. Das gab Juve am Montagabend bekannt, nachdem Zakaria am Wochenende beim 3:2 in Empoli ausgewechselt wurde.

In einer Mitteilung schreibt der aktuell Tabellenvierte der Serie A von "ungefähr 20 Tagen" Ausfallzeit für seinen Schweizer Mittelfeldspieler. Am vergangenen Samstag gegen Empoli (3:2) hatte sich Zakaria am Oberschenkel verletzt und wurde in der 37. Minute durch Manuel Locatelli ersetzt. Sein Comeback könnte er dementsprechend gegen US Salernitana am 20. März oder am 3. April gegen Inter Mailand geben.

Juventus Turin fehlen aktuell außerdem Alex Sandro (Wade), Weston McKennie (Mittelfuß), Federico Chiesa (Kreuzband), Kaio Jorge (Patellasehne) und Paulo Dybala (Oberschenkel). Von ihren Verletzungen zurückkehren könnten derweil Daniele Rugani, Giorgio Chiellini und Federico Bernardeschi.