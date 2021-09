Zakaria: Weg von Borussia? "Nicht alle waren einverstanden"

Sein Abschied aus Mönchengladbach schien beschlossene Sache, doch Denis Zakaria gehört weiter zum Borussen-Kader. Hier und heute habe er viel Spaß bei der Borussia, sagt der Schweizer Nationalspieler, ließ seine weitere Zukunft aber offen.

Beim 1:2 bei Union Berlin hatte der Mittelfeldmann, der mit seiner dynamischen Spielweise an guten Tagen das Gladbacher Spiel so beleben kann, sein Comeback gefeiert. Dennoch: Es gab schon viel bessere Zeiten für den 24-Jährigen, der auch in der Nationalelf um weitere Anerkennung kämpft.

Nach dem starken 0:0 der Schweizer gegen Europameister Italien trifft Zakaria mit seiner Nationalelf heute Abend auf Nordirland. Weil er zuletzt lange ausfiel, bleibt aber noch offen, ob er bei der Nati zur Startelf gehören wird.

Erst schwere Verletzung, dann COVID-19

Erst die schwere Knorpelverletzung, dann COVID-19 - Zakaria machte zuletzt eine schwere Zeit durch. Und eigentlich schien ja schon beschlossen, dass er den Niederrhein verlässt; verschiedene Klubs waren interessiert, zuletzt zum Beispiel AS Rom.

"Gehen oder bleiben, ich hatte das Gefühl, dass einige Leute sich gewünscht hätten, dass ich Geld zurück in den Klub bringe. Leider waren nicht alle einverstanden", sagte Zakaria jetzt in einem Interview mit dem Schweizer "Blick".

Ganz zufrieden mit seiner aktuellen Situation klingt der Mittelfeldmann jedenfalls nicht. "Ich hatte einen Namen, der auf dem Markt von Bedeutung war und wurde nun weit zurückgeworfen. Es war keine einfache Saison. Mir wurde mehr denn je bewusst, dass einem nichts geschenkt wird."

Ich hatte einen Namen, der auf dem Markt von Bedeutung war und wurde nun weit zurückgeworfen. Denis Zakaria

Zakarias Konkurrenten: Kramer, Neuhaus - und auch Koné

Im zentralen Mittelfeld der Borussia steht er unter anderem in Konkurrenz zu Christoph Kramer und Florian Neuhaus, und auch in der Schweizer Nationalmannschaft muss er hart kämpfen. Die Europameisterschaft zum Beispiel verlief für Zakaria sehr frustrierend. "Ich habe mein Bestes gegeben, als ich die Chance hatte, reinzukommen. Persönlich war diese EM aber enttäuschend", gibt der Mittelfeldspieler zu.

In Manu Koné ist quasi schon sein Nachfolger verpflichtet worden, nun aber bleibt Zakaria ja zunächst Borusse, und demnächst stehen womöglich Verhandlungen über eine Verlängerung seines Vertrages an, der 2022 ausläuft. "Im Moment bin ich hier und habe viel Spaß. Ob ich bei Mönchengladbach verlängere oder den Klub verlassen, ist heute noch nicht abzusehen", so Zakaria.

In Bielefeld könnte es mit der Startelf klappen

Am Sonntag gegen Bielefeld (ab 19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wird er womöglich nicht in der Startelf stehen, eventuell reicht es für ein paar Einsatz-Minuten in der zweiten Halbzeit. Obwohl er in Berlin schon sehr gute Ansätze gezeigt hat. "Ich bin auf dem richtigen Weg, aber ich habe noch viel Arbeit vor mir. Die Frage ist: Kann es schon reichen, um 90 Minuten zu spielen?" Seine skeptische Antwort: "Ich hoffe es, aber nach COVID und meiner Verletzung muss ich vorsichtig sein", so Zakaria.