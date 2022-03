Zajc gewinnt in Oberstdorf - Geiger nur Neunter und hinter Kobayashi

Am Sonntag hoben die Weitenjäger beim abschließende Skifliegen von der Heini-Klopfer-Schanze in Oberstdorf ab. Timi Zajc siegte vor Piotr Zyla und Stefan Kraft, Karl Geiger musste im Rennen um den Gesamt-Weltcup einen Rückschlag hinnehmen.

Der Sieger von Oberstdorf: Timi Zajc segelte am weitesten. IMAGO/Nordphoto

Geiger kam am Sonntag beim Skifliegen in Oberstdorf nach Flügen auf 214 und 203 Meter nicht über Rang neun hinaus. Sein direkter Widersacher Ryoyu Kobayashi aus Japan flog 217 und 209,5 Meter und belegte damit Platz sechs. Vor dem Saisonfinale im slowenischen Planica am kommenden Wochenende hat Kobayashi vor dem besten deutschen Skispringer 66 Punkte Vorsprung. Dort stehen noch zwei Einzel auf dem Programm.

Der Tagessieg auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze ging an den Slowenen Timi Zajc. Piotr Zyla aus Polen und der Österreicher Stefan Kraft komplettierten das Podium. Markus Eisenbichler landete punktgleich mit Geiger auf Rang neun. Auch Severin Freund (13.), Constantin Schmid (24.) und Stephan Leyhe (26.) holten Punkte. In der Qualifikation hatte Domen Prevc mit einem Flug auf 242,5 Meter einen Schanzenrekord aufgestellt.