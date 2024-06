Zahnen Martinez trägt bald Königsblau

Der FC Schalke 04 hat Pablo Zahnen Martinez für seine U 23 unter Vertrag genommen. Die vergangenen anderthalb Jahre spielte der 19-jährige Abwehrspieler für die U 19 von Viktoria Köln in der Junioren-Bundesliga. Schalke-Trainer Jakob Fimpel erklärt in einer Meldung: "Pablo ist ein zweikampfstarker Verteidiger, der über eine hohe Spielintelligenz verfügt. Für sein junges Alter ist er schon sehr klar in seinem Spiel. Mit seinem starken Charakter wird er uns auch außerhalb des Platzes helfen."