Zahn-Operation: Havertz reist in die USA nach

Am Montagmorgen startet der DFB-Tross die vieldiskutierte Reise in die USA. Vorerst nicht dabei ist Kai Havertz.

Reist alleine in die USA: Arsenals deutscher Nationalspieler Kai Havertz. Arsenal FC via Getty Images

Am Sonntagnachmittag half Kai Havertz noch mit, das Spitzenspiel des FC Arsenal gegen Manchester City in der Premier League mit 1:0 zu gewinnen. In der 75. Minute wurde der Offensivspieler beim Stand von 0:0 eingewechselt.

Am Montag hätte der 24-jährige Nationalspieler mit der Nationalelf eigentlich in die USA reisen sollen, doch weil er sich einer Zahn-Operation unterziehen muss, kann er lediglich nachreisen.

Dies wurde bei einer Medienrunde am Frankfurter Flughafen bekannt, auf der Bundestrainer Julian Nagelsmann noch ein paar Worte vor der Abreise an die anwesenden Journalisten richtete. Außer Havertz seien laut Nagelsmann alle anderen Nominierten fit von ihren Wochenendspielen zum DFB-Tross gestoßen.

Aller Voraussicht nach wird Havertz am Mittwoch nachreisen, dann direkt von London aus. Ausreichend Zeit zur Genesung sollte der Ex-Leverkusener noch haben, denn erst am Samstag (21 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) wird die DFB-Auswahl unter Nagelsmann ihr erstes Länderspiel gegen Gastgeber USA bestreiten.