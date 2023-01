Zahmel soll nur der Anfang sein: BW Lohne und das Offensiv-Karussell

Nach dem Verlust des Top-Sturmduos Schepp und Janssen befindet sich BW Lohne aktuell auf der Suche nach Ersatz. Mit Offensivspieler Zahmel vom VfL Osnabrück wurde bereits eine erste, aber wohl noch nicht die einzige Alternative auf dem Transfermarkt gefunden.

Schon lange wurde es erwartet - aber lange passierte nichts. Und dann überschlugen sich kurz vor dem Trainingsstart bei BW Lohne plötzlich die Ereignisse: Innerhalb von zwei Tagen verlor der Aufsteiger sein Top-Sturmduo, das exakt für die Hälfte der bisher 40 Saisontore verantwortlich zeichnete. Am Mittwoch wurde der Wechsel von Christopher Schepp zum Zweitligisten Arminia Bielefeld offiziell, einen Tag später schloss sich Marek Janssen dem Drittligisten SV Meppen an. Und am Freitag verpflichtete BWL auf Leihbasis bis zum Saisonende Offensivspieler Jannik Zahmel vom VfL Osnabrück.

Profi-Träume sprengen die BWL-Offensive

Während die Abgänge zweifelsohne eine Torjäger-Lücke in den Kader des Tabellenneunten reißen, gehen für Schepp und Janssen mit der Unterschrift unter ihre ersten Profiverträge Träume in Erfüllung. Ex-BWL-Trainer Henning Rießelmann hat ihnen als Berater dabei geholfen. Der 22-jährige Schepp hatte sich mit zwölf Toren und vier Vorlagen in 19 Einsätzen bei höherklassigen Vereinen in den Fokus gespielt. Auch Greuther Fürth, Eintracht Braunschweig und der VfL Osnabrück sollen interessiert gewesen sein.

Bei Marek Janssen hatte sich der Wechsel lange abgezeichnet, am Donnerstag wurde er dann offiziell. Der gebürtige Ostfriese, der in zwölf Spielen achtmal für Lohne traf, erklärte: "Es ist eine große Chance für mich. Ich bin 25 Jahre alt, so viele Chancen werden nicht mehr kommen."

Somit ging der Vorbereitungsstart am Freitag unter erstmaliger Leitung des neuen Trainers Uwe Möhrle (43) ohne das torgefährliche Duo über die Bühne. Dafür meldete Lohne am selben Tag die Ausleihe von Jannik Zahmel. Der 19-Jährige soll Spielpraxis sammeln und helfen, den Verlust der beiden Torjäger zu kompensieren. "Jannik wird unser Spiel mit seinem Tempo und seinen Offensivqualitäten bereichern können", ist sich Lohnes Sportlicher Leiter Luca Scheibel sicher.

Ex-Profi Möhrle, der zuvor U-17-Coach beim VfL Osnabrück war, bekräftigte schon nach dem Schepp-Abgang: "Es ist auch eine Chance für die anderen Spieler. Ich bin keiner, der einem Abgang lange hinterhertrauert." Es gebe außerdem "Ideen für Verstärkungen". Mit der Zahmel-Verpflichtung wurde eine Idee bereits umgesetzt.