Zahltag in Seattle: Neuer Dreijahresvertrag für Geno Smith

Vor der vergangenen Saison hätten sich die Wenigsten für Geno Smith als Starting Quarterback der Seattle Seahawks entschieden. Eine starke Spielzeit später erhält der 32-Jährige einen neuen Dreijahresvertrag über bis zu 105 Millionen Dollar.

Was eine starke Saison alles bewirken kann: Geno Smith wird in Seattle fürstlich belohnt. IMAGO/USA TODAY Network

Smith war eine der großen Überraschungen der vergangenen NFL-Saison 2022: Nach dem Abgang von Russell Wilson nach Denver packte er seine Chance beim Schopfe. Mit starken Leistungen führte der Quarterback, 2013 in der zweiten Runde von den New York Jets gedraftet, die Seahawks völlig überraschend in die Play-offs, wo die San Francisco 49ers eine Nummer zu groß waren.

In der mit Abstand besten Saison seiner zehnjährigen NFL-Karriere warf Smith für 4282 Yards und 30 Touchdowns (Platz 4) bei 11 Interceptions. Ein Passer-Rating von 100,9 bedeutete den fünftbesten Wert aller NFL-Quarterbacks. Bei der Completion-Rate lag er mit 69,8 Prozent sogar ganz vorne.

Der 32-Jährige wurde dafür mit einer Nominierung für den Pro-Bowl belohnt und zum NFL Comeback Player of the Year ausgezeichnet. Seit 2014 hatte der Quarterback in der NFL nur als Back-up fungiert.

In der Offseason macht der Super-Bowl-Sieger von 2013 nun schon vor Beginn der Free Agency am 15. März Nägel mit Köpfen. Am Montagabend (Ortszeit) verkündeten die Seahawks die Verlängerung mit ihrem QB1.

Den wie üblich gut informierten US-Medien zufolge erhält Smith einen Dreijahresvertrag, der ihm bis zu 105 Millionen Dollar bescheren kann. Allein im ersten Jahr soll Smith demnach 52 Millionen Dollar verdienen. Zur Erinnerung: Vergangene Saison hatte er auf einem mit 3,5 Millionen Dollar dotierten Einjahresvertrag gespielt, dessen Wert er durch Bonuszahlungen in etwa verdoppeln konnte. In seiner ganzen Karriere in der NFL verdiente er seit 2013 insgesamt 17,5 Millionen. Auch mit Ersatzmann Drew Lock wollen die Seahawks offenbar verlängern.

Deadline am Dienstag: Wer bekommt den Franchise Tag noch verpasst?

Am Dienstag endet in der NFL die Zeit, in der Teams Spieler mit dem sogenannten "Franchise Tag" belegen und auf diese Art auch ohne Vertragsverlängerung für einen von der Liga je nach Position festgesetzten Betrag noch ein weiteres Jahr halten können. Ein Move, für den sich die Las Vegas Raiders (bei Running Back Josh Jacobs) und die Dallas Cowboys (bei Running Back Tony Pollard) am Montag entschieden.

Der erste Dominostein auf dem Quarterback-Markt der NFL war am Montag gefallen, als die New Orleans Saints sich die Dienste von Derek Carr sicherten. Vor der Deadline am Dienstag muss nun eine Entscheidung in Baltimore fallen, wo Lamar Jackson seinen Vertrag immer noch nicht verlängert hat. Als wahrscheinlich gilt, dass die Ravens ihren Quarterback mit dem Franchise Tag ein weiteres Jahr halten werden. Aber auch eine Trennung scheint nicht mehr völlig ausgeschlossen zu sein.