Zahltag de luxe: Steelers statten T.J. Watt mit Rekord-Vertrag aus

Kurz vor dem Start der neuen Saison hat es einen Mega-Deal in der NFL gegeben: Die Pittsburgh Steelers machen T.J. Watt (26) zum bestbezahlten Defensivspieler der Liga.

Wie NFL-Insider Ian Rapoport wenige Stunden vor dem NFL-Eröffnungsspiel zwischen Tampa Bay und Dallas berichtete, wird der Outside Linebacker in Pittsburgh einen Vierjahresvertrag mit einem Gesamtvolumen von mehr als 112 Millionen US-Dollar unterschreiben. Pro Jahr wird Watt gut 28 Millionen verdienen, 80 Millionen seines Vertrages sind garantiert. Damit überholt er Joey Bosa (Los Angeles Chargers) als bestbezahlten Defensivspieler der NFL.

Seinen Zahltag hat sich der jüngere Bruder des dreimaligen Defensive Player Of The Year J.J. Watt durch herausragende Leistungen in den vergangenen Jahren erarbeitet. Seit er 2017 in der ersten Runde des Drafts von den Steelers ausgewählt worden war, steigerten sich seine Zahlen in jedem Jahr, 2020 verbuchte er in 15 Saisonspielen beeindruckende 15 Quarterback-Sacks - die meisten aller Spieler. Watt führte damit eine der stärksten Defenses der NFL an.

Zum Auftakt gastieren die Steelers am Sonntag im Duell zweier Play-off-Teams des Vorjahres bei den Buffalo Bills.