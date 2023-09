Zahlt sich Solbakkens Haaland-Plan aus?

Norwegen hat nur noch mäßige Chancen, sich für die EM in Deutschland zu qualifizieren - erst recht, wenn gegen Georgien kein Sieg herausspringt. Jetzt ruhen die Hoffnungen auf Erling Haaland.

Dass Triple-Sieger und Tormaschine Erling Haaland den prestigeträchtigen Ballon d'Or gewinnt, daran glaubt nicht einmal sein eigener Nationaltrainer. "Wenn ihr mich fragt, wer gewinnt, würde ich Lionel Messi sagen", so Stale Solbakken in einem Interview mit "bold.dk" - "weil er die WM gewonnen hat. Das hat immer einen Einfluss."

Nichtsdestotrotz baut der ehemalige Chefcoach des 1. FC Köln auf seinen Superstar, weil es in der Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland bereits um vieles geht. Im Freundschaftsspiel gegen Jordanien am vergangenen Donnerstag hatte Solbakken Haaland extra geschont - anders als Arsenals Kapitän Martin Ödegaard -, damit der Goalgetter am Dienstagabend gegen Georgien (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) im Vollbesitz seiner Kräfte ist.

In der EM-Qualifikation beginnt die heiße Phase. Tabellenführer Schottland ist mit der Maximalausbeute von 15 Punkten aus fünf Spielen enteilt, auf Rang zwei steht mit sechs Punkten Spanien, das allerdings erst drei Partien absolviert hat. Dahinter folgen mit jeweils vier Punkten aus vier Spielen Norwegen und Georgien, die nun im direkten Duell in Oslo aufeinandertreffen. Ein Spiel, das die Skandinavier gewinnen müssen.

Nur die Gruppenersten und Gruppenzweiten qualifizieren sich für die Europameisterschaft im kommenden Jahr. In Liga B ihrer Nations-League-Gruppe - auf diesem Wege wäre die Qualifikation theoretisch auch möglich gewesen - sind die Norweger hinter Serbien "nur" Zweiter geworden. Diese Option gibt es also nicht.

Schon im fünften Gruppenspiel könnte die Qualifikation für ein großes Turnier, was Norwegen letztmals bei der EM 2000 gelang, in fast unerreichbare Ferne rücken. Oder aber das Tor wird wieder weit aufgestoßen, wofür ein ausgeruhter Haaland sorgen soll. Seine Ballon-d'Or-Chancen im nächsten Jahr würde das freilich erhöhen.