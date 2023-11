Zahlreiche Verträge laufen aus: Personalplanung rückt in Würzburg allmählich in den Fokus

Die Würzburger Kickers sind auch vor dem 20. Spieltag noch ungeschlagen. Die Lehren aus der vergangenen Saison wurden gezogen und die Mannschaft punktuell verstärkt. Auch deshalb fordern die Fans die Vertragsverlängerung des Sportdirektors, dessen Kontrakt ebenso wie der zahlreicher Spieler im Sommer ausläuft.

Tabellenführung, fünf Punkte Vorsprung vor Verfolger Vilzing und vor dem 20. Spieltag noch immer ungeschlagen - die Würzburger Kickers sind ihrer Favoritenrolle in der Regionalliga Bayern bislang vollauf gerecht geworden. In diesem Jahr, das war von Beginn an klar, wollten die Unterfranken Ernst machen. Nach Platz zwei hinter Unterhaching in der Vorsaison "haben wir Schlüsse gezogen und die Mannschaft setzt bislang diese Erkenntnisse sehr gut um", stellt Sportdirektor Sebastian Neumann fest.

Der Kader wurde nicht vergrößert, aber in der Breite verstärkt, bestimmte Positionen bewusst mit anderen Spielertypen als Alternativen ergänzt und auch die Spielweise entsprechend angepasst. Ein Plan B sei nun vorhanden, berichtet Neumann. Die Kickers versuchen es nun im Spielaufbau auch einmal mit einem langen Ball, wenngleich das Passspiel weiter erste Wahl bleibt.

Und nun scheint auch der Knoten bei Goalgetter Saliou Sané geplatzt zu sein. Dem Angreifer war zu Saisonbeginn oft die mangelnde Trefferquote vorgehalten worden. Beim 6:2 gegen den FC Augsburg II gelang dem 31-Jährigen sein erster Hattrick überhaupt im Kickers-Trikot. Nun steht er auch schon wieder bei elf Saisontoren. "Wir messen ihn ohnehin nicht an Toren, weil er unheimlich viel arbeitet für die Mannschaft", sagt Trainer Marco Wildersinn: "Aber ein Stürmer braucht natürlich Selbstvertrauen und da werden ihm diese Treffer sehr guttun."

Keine Planungssicherheit

Vor dem Jahresendspurt und dem anstehenden Vergleich mit dem zu Saisonbeginn noch als Mitfavoriten gehandelten FC Bayern München II scheint bei den Kickers also vieles zusammenzulaufen. Auch die Verletztenliste hat sich inzwischen wieder komplett geleert.

Für Diskussionen sorgte dann aber doch ein großes, fast überdimensionales Banner, das beim Heimspiel am Samstag im Stadion aufgehängt war. Eine "Vertragsverlängerung für Basti Neumann" wurde darauf gefordert. Tatsächlich läuft der Kontrakt des Sportdirektors im Sommer aus, wie auch die Verträge fast aller Spieler.

Sowohl Neumann selbst als auch der seit Juli im Amt befindliche Vorstandsvorsitzende André Herber berichten von Gesprächen über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit. Auch Trainer Marco Wildersinn soll, so ist es der Wunsch der Kickers-Führung, weitermachen, obgleich die Kickers-Zukunft angesichts der Aufstiegsspiele gegen den Nord-Meister, in die der bayerische Regionalliga-Erste im Sommer muss, nur schwer zu planen ist.

MEhr ZUR REGIONALLIGA BAYERN Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Die weiteren Partien

Neben dem FC Bayern München II sind am Freitagabend zwei weitere Profi-Reserven im Einsatz. Im Rosenaustadion ist der heimische FC Augsburg II nach der jüngsten 2:6-Klatsche gegen die Würzburger Kickers auf Wiedergutmachung aus. Zu Gast ist die Zweitliga-Reserve des 1. FC Nürnberg.

Am Samstag geht dann der restliche Spieltag über die Bühne. Aufsteiger Eintracht Bamberg erwartet eine knifflige Aufgabe. Die Domreiter reisen in den Ansbacher Xaver-Bertsch Sportpark, der sich in den vergangenen Wochen zu einer Festung entwickelt hat. Mit vier Heimsiegen in Serie gehen die "nullneuner" mit breiter Brust in dieses Duell.

Alles andere als selbstbewusst dürfte aktuell der TSV Buchbach sein, dem allmählich die Luft im Keller ausgeht. Im Heimspiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05 braucht die Elf von Aleksandro Petrovic dringend ein Erfolgserlebnis. Gleiches gilt für den FC Memmingen, der nach zuletzt fünf Pleiten in Serie die SpVgg Bayreuth empfängt.

Eines der formstärksten Teams der Regionalliga Bayern ist aktuell Türkgücü München, das den Trend gegen den FV Illertissen fortsetzen möchte. Wacker Burghausen, dass jenen FVI zuletzt dramatisch mit 3:2 in die Knie zwang, will mit dem TSV Aubstadt das nächste Team aus dem oberen Tabellendrittel ärgern. Außerdem im Einsatz sind die DJK Vilzing (SV Schalding-Heining) und der SV Aschaffenburg (SpVgg Greuther Fürth II).