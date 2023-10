Zahlenwahn_grafisch Müller datawrapper

Thomas Müller holte am XXXXX beim XXXX seinen 500. Scorerpunkt. Ein Blick in die kicker-Datenbank offenbart die pure Effizienz des Bayern-Routiniers.

Nur gegen Ron-Robert Zieler, mit dem er 2014 zusammen Weltmeister wurde, traf er noch öfter (9-mal) als gegen seinen aktuellen Schlussmann Sven Ulreich.

Die mit Abstand meisten Tore legte er Robert Lewandowski auf: 64. Allein in der Bundesliga war er 48-mal der Vorbereiter für ein Lewandowski-Tor, das ist mit weitem Abstand Rekord. Auf Platz 2 in dieser Hinsicht folgen Riberys 22 Vorlagen für Arjen Robben.

Am 33. Spieltag 2009/10 erzielte er das 1:0 beim 3:1-Sieg gegen Bochum mit der Brust. In der 2. Pokalrunde 2013/14 beim 4:1 gegen Hannover erzielte er das 1:0 mit dem linken Oberarm.

Die meisten Müller-Tore legte Arjen Robben auf (22), dicht gefolgt von Franck Ribery (21). 21-mal gab es keinen Vorbereiter bzw. legte ihm der jeweilige Gegner den Treffer auf.

Gegen Werder sammelte er die meisten Scorerpunkte: An 33 Toren gegen Werder war er direkt beteiligt, dabei sammelte er 20 Assists. 19 davon in der Bundesliga, was kein anderer Spieler gegen einen Verein schaffte. Der FC Barcelona ist der ausländische Klub, gegen den er die meisten Scorerpunkte sammelte: In neun Duellen mit den Katalanen erzielte er acht Tore und gab zwei Assists.

Von den 333 Spielen, in denen Müller mindestens an einem Treffer direkt beteiligt war, verlor Bayern nur 15 bei 294 Siegen und 24 Remis.

Unter Pep Guardiola sammelte er in jeder Spielzeit mindestens 40 Scorerpunkte, 2015/16 stellte er unter ihm mit 45 Scorerpunkten auch seine persönliche Bestmarke auf.

Die meisten Scorerpunkte sammelte Müller unter Pep Guardiola: 126. Im Schnitt war unter dem aktuellen ManCity-Trainer alle 87 Minuten an einem FCB-Treffer direkt beteiligt. Unter Thomas Tuchel ist er aktuell nur alle 140 Minuten an einem Treffer direkt beteiligt. Unter keinem anderen FCB-Chefcoach war seine Quote so schwach.

344 Scorerpunkte in der Bundesliga sind Bestwert unter den aktuellen Bundesligaspielern. Die 200 Assists sind mit Abstand Rekord seit der Erfassung der Vorlagen zur Saison 1988/89. Überhaupt kommen neben Müller nur drei weitere Spieler auf eine dreistellige Anzahl an Vorlagen, diese folgen aber mit deutlichem Abstand: Franck Ribery (121), Marco Reus (113) und Andreas Möller (109).