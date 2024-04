Zahlen bestätigen: Österreich bei EM in der härtesten Gruppe

Laut den Durchschnittsplatzierungen in der Weltrangliste der teilnehmenden Teams hat Österreichs Nationalmannschaft in der Vorrunde der Europameisterschaft die schwierigste Gruppe von allen erwischt.

Die Gruppe D mit Österreich ist bei der Fußball-EM im Sommer in Deutschland die anspruchsvollste, zumindest wenn es nach der durchschnittlichen Weltranglistenposition der vier Teams geht. Die ÖFB-Elf von Ralf Rangnick (25. im Ranking) duelliert sich mit dem Weltranglistenzweiten Frankreich, der Nummer sieben Niederlande und Polen auf Platz 28. Das ergibt eine Durchschnittsplatzierung von 15,5 im FIFA-Ranking. Die zweitstärkste Gruppe folgt mit einem Wert von 23,25.

Es handelt sich dabei um Pool B mit Spanien, Titelverteidiger Italien und Kroatien auf den Weltranglistenrängen acht bis zehn sowie Albanien auf Position 66. Die Gruppe mit Gastgeber Deutschland (16.), der Schweiz (19.), Ungarn (26.) und Schottland (39.) findet sich mit einem Ranking-Durchschnitt von 25 auf Platz drei. Den laut Weltrangliste schwächsten Pool bilden Portugal (6.), Tschechien (36.), die Türkei (40.) und Georgien (75.), hier liegt der Schnitt bei 39,25.

Die zwei besten Teams jeder Gruppe sowie die vier besten von sechs Gruppendritten ziehen ins EM-Achtelfinale ein. Österreich trifft zuerst am 17. Juni in Düsseldorf auf Frankreich. Es folgen die Partien gegen Polen (21. Juni) und die Niederlande (25. Juni) jeweils in Berlin. Die FIFA hatte ihre jüngste Weltrangliste am Donnerstag veröffentlicht. Bis Turnierstart am 14. Juni ist keine Aktualisierung mehr geplant. Das nächste Ranking folgt laut Angaben des Weltverbandes am 20. Juni.

