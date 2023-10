Zago übernimmt Bolivien

Der Brasilianer Antonio Carlos Zago wird neuer Nationaltrainer in Bolivien. Bolivien erwischte einen Fehlstart in die WM-Qualifikation Südamerikas und belegt nach vier Niederlagen aus den ersten vier Spielen den letzten Platz. Sein Debüt wird Zago am 16. November gegen Peru geben. Zago war zuletzt beim brasilianischen Verein Coritiba FC und zuvor bei mehreren anderen Vereinen in Brasilien, Bolivien und Japan als Trainer tätig. Als Spieler hatte er in Europa unter anderem bei der AS Rom (1998 - 2002) gespielt.