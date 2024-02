Zaglebie Lubin holt polnischen Nationalspieler

Der polnische Traditionsverein Zaglebie Lubin hat einen Transfercoup gelandet und für den Rest der Saison Jan Czuwara unter Vertrag genommen.

Der 28-Jährige spielte schon von 2014-18 für den Arbeiterklub, spielte dann anschließend für Gornik Zabrze und den HC Vardar 1961 Skopje. Nach einer schwierigen Knieverletzung war der Linksaußen zuletzt vereinslos. Seit 2017 hat er 60 Länderspiele für Polen bestritten und dabei 115 Spiele absolviert.

"Ich bin sehr froh, dass ich nach einer so langen Pause endlich wieder in das Spiel einsteigen kann. Es war etwas Neues für mich, und es ist gut, dass ich diese Phase nun hinter mir habe", so Czuwara in einer Vereinsmitteilung. "Ich möchte Präsident Witold Kulesza dafür danken, dass er mir die Hand gereicht und mir die Möglichkeit gegeben hat, mich nach dieser Verletzung wieder aufzubauen."

"Ich komme als etwas älterer Spieler zurück zu Zaglebie, also werde ich versuchen, den Jungs mit meiner Erfahrung und meiner ganzen Kraft zu helfen. Es wird schön sein, wieder in der Lubin-Halle zu spielen, ich kann das erste Spiel kaum erwarten und sehe euch in der Halle", so der 28-Jährige, der an drei Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften teilnahm. Am Montag soll er sein Debüt für den aktuellen Tabellenzwölften der Orlen Superliga geben. Gegner ist dann der Tabellennachbar Piotrków Trybunalski.