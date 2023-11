Zagiczek über Austrias Finanzen: "Da gibt es nichts schönzureden"

Die Wiener Austria befindet sich auf finanzieller Ebene nach wie vor in einer sehr angespannten Situation. Finanz-Vorstand Harald Zagiczek spricht von einer "großen Herausforderung". Zu schaffen machen der Austria weiterhin die massiv gestiegenen Zinsen.

Die Wiener Austria kennt nun ihre Finanzkennzahlen der Vorsaison (Stichtag 30. Juni 2023). Finanz-Vorstand Harald Zagiczek meint in einer ersten Analyse: "Die finanzielle Lage der Austria ist nach wie vor sehr schwierig, da gibt es gar nichts schönzureden."

Doch wie steht es um die Zahlen der "Veilchen" im Detail? Aufgrund der äußerst negativen Zinsentwicklung und hoher Abschreibungen für die Infrastruktur ergab sich trotz einer positiven Umsatzentwicklung ein negatives Jahresergebnis in der Höhe von 6,85 Millionen Euro. Die Verbindlichkeiten des Klubs stehen aktuell bei 66,73 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr wuchs der Schuldenberg damit um knapp zwei Millionen Euro an. Dabei verbuchte die Austria beim erwirtschafteten Umsatz ein Plus von sieben Millionen auf 30,66 Millionen Euro.

Der Anteil an Abschreibungen, der sich nicht auf die Liquidität auswirkt, beläuft sich auf rund 4,8 Millionen Euro. Für den restlichen Fehlbetrag ist im Wesentlichen die massiv angestiegene Zinslandschaft verantwortlich. Das negative Eigenkapital beträgt nun über 20 Millionen Euro (20,659), nachdem es im Geschäftsjahr 2021/22 durch den Einstieg einer Investorengruppe um Sport-Vorstand Jürgen Werner auf 16,28 Millionen Euro verringert werden konnte.

Zagiczek meint dazu: "Neben den hohen Zinsen und den Abschreibungen für unsere Infrastruktur haben letzte Saison auch die hohen Energiekosten und die wirtschaftliche Gesamtsituation das Erreichen eines besseren Ergebnisses erschwert. Es gibt einige konkrete Maßnahmen, an deren Umsetzung wir bereits mit Hochdruck arbeiten." Den Kopf in den Sand stecken möchte er deshalb aber nicht: "Wir reden Finanzen nicht schön, arbeiten mit Hochdruck weiter. Ich habe in meinen ersten zwei Monaten bei der Austria trotz allem eine positive Grundstimmung innerhalb des Vereins wahrgenommen, insbesondere auch bei unseren Partnern, Fans und Mitgliedern - gemeinsam werden wir gestärkt aus dieser schwierigen Phase herauskommen."