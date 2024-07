Zagadous Körper als Risikofaktor

Nach seinem Kreuzbandriss im Februar ist Dan-Axel Zagadou auf dem Weg zurück. Doch der muskelbepackte Abwehrhüne vom VfB Stuttgart muss vorsichtig sein. Sein Astralkörper ist auch ein Risiko.

Wann immer Zagadou Trainingsleibchen oder Trikot wechselt, bekommen die Beobachter das große Staunen. Der 25-Jährige ist ein Modelathlet aus dem Bilderbuch. Ein muskelbepackter Riese, dessen Körper allerdings auch eine Schwachstelle hat und damit ein Risiko darstellt. Gerade mit Blick auf Knieverletzungen.

Der 1,96 große und 90 kg schwere Abwehrspieler zog sich im Februar einen Kreuzbandriss zu und ist auf dem Weg zurück im Plan. Pünktlich zum Trainingsauftakt am vergangenen Donnerstag stand auch der Franzose auf dem Rasen, absolvierte seither allerdings nur die erste halbe Stunde mit den Kollegen. Danach geht es ins individuelle Programm mit Athletiktrainer Martin Franz, mit dem er leichte Ballübungen, meist im lockeren Tempo mit Drehungen und Läufen absolvierte.

"Das sieht schon sehr gut aus, er bewegt sich schon rund"

Größere Probleme waren bisher nicht zu erkennen. Doch die teilweise bedachten Bewegungen Zagadous lassen erahnen, dass man sich des Risikos bewusst ist. "Das sieht schon sehr gut aus, er bewegt sich schon rund", meint Fabian Wohlgemuth. Gleichzeitig sind sich Sportvorstand, Trainerteam und Spieler der Gefahr bewusst, die droht, wenn der Franzose zu viel zu schnell wollte. "Bei Daxos Statik, bei seiner Körpergröße, bei der Masse an Muskeln muss man schon detailliert drauf schauen, dass die Voraussetzungen geschaffen sind, um voll ins Training einsteigen zu können", erklärt Wohlgemuth. "Das wird schon noch Zeit bis Mitte, Ende August in Anspruch nehmen, damit er in vollem Umfang wieder am Training teilnehmen kann."

Diehl kann voll trainieren

Voll in die heutige Einheit ist Justin Diehl eingestiegen. Der Neuzugang vom 1. FC Köln zog sich beim ersten Testspiel der Saison beim 8:1 in Hollenbach zwar eine Knöchelverletzung zu. Doch die Blessur erwies sich als nicht langwierig. "Alles gut, nichts kaputt, ich konnte ganz normal trainieren", so der flinke Dribbler nach dem heutigen Übungstag. Sätze, die sich die Verantwortlichen auch von Zagadou wünschen.