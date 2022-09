Zagadou: "Ich muss schnell in die Abläufe kommen"

Am gestrigen Montag unterzeichnete Dan-Axel Zagadou beim VfB. Heute stieg der Innenverteidiger ins Training ein und machte körperlich einen guten Eindruck.

Nach vielen verletzungsbedingten Rückschlägen in seiner Zeit in Dortmund will der Franzose in Stuttgart seiner Karriere einen neuen Schub verleihen. In der Sommerpause hatte sich der 23-Jährige, dessen auslaufenden Kontrakt die Borussen nicht verlängern wollten, mit einem Privattrainer fit gehalten und offensichtlich auch fit gemacht. Beim heuten Auftakt mit den neuen Kollegen präsentiert sich Innenverteidiger in guter Form.

Top-Lösung für die Planstelle

Nach einer athletischen Einheit am Dienstagvormittag ging es für die Schwaben in einer öffentlichen Einheit vor den Augen ihrer Fans auf dem Rasen und mit Ball weiter. Beide Einheiten absolvierte Zagadou, dessen Verletzungshistorie viele Anhänger ein wenig verunsichert, vollständig und ohne Auffälligkeiten. Mit der Verpflichtung des Franzosen haben die Schwaben ihren durch den Wechsel von Clinton Mola zu den Blackburn Rovers unbesetzte Planstelle in der Abwehr wieder aufgefüllt. Während der junge Brite eine Rolle als Ergänzungsspieler inne hatte, ist Zagadou sicher nicht gekommen, um auf der Bank zu sitzen.

Der 23-Jährige mit der stattlichen Statur von 1,96 m und 90 kg gehörte vor seinem wiederkehrenden Verletzungspech zu den besten Verteidigern der Liga und wurde schon in Verbindung mit unterschiedlichen europäischen Topklubs gebracht. Jetzt ist er nach Wochen und Monaten der Vertragslosigkeit beim Traditionsklub vom Neckar gelandet, dessen Saisonstart trotz weitgehend ordentlicher bis guter Leistungen tabellarisch in die Hose gegangen ist.

Matarazzo: "Uns ist bewusst, dass wir Konstanz brauchen"

Mit fünf Zählern nach sieben Bundesligaspieltagen sitzt die Mannschaft von Pellegrino Matarazzo auf dem aktuell noch nicht wirklich bedrohlichen, aber dennoch nicht weniger ernüchternden und besorgniserregenden Relegationsplatz fest. "Wir haben in mehreren Spiele gute Leistungen gezeigt, aber zu wenige Punkte dafür bekommen", erklärt der Cheftrainer. Vor allem gegen den FC Schalke (1:1) und Frankfurt (1:3) "waren wir nicht gut genug, um punkten zu können". Diese Unwucht in den Leistungen, die auch richtig überzeugende Auftritte, wie beim 2:2 in München beinhaltet haben, werfen die Schwaben regelmäßig zurück. "Uns ist bewusst, dass wir Konstanz brauchen", sagt Matarazzo, der sich über die Verstärkung seiner Abwehr freuen darf.

Und die Freude ist beidseitig. "Ich habe schon ein paar Jungs kennengelernt und mich mit ihnen ausgetauscht", erzählt Zagadou, der aktuell vor allem die Nähe der französischsprachigen Kollegen sucht, wie Tanguy Coulibaly, Enzo Millot oder Naouirou Ahamada. "Durch meine fünf Jahre beim BVB kann ich zwar Deutsch, aber es hilft mir natürlich sehr, wenn ich mich auch mit ein paar Jungs auf Französisch verständigen kann." Wann er einsatzbereit sein wird, lässt er offen. "Die Saison hat bereits begonnen. Ich muss schnell in die Abläufe kommen, um spielen zu können", so der Abwehrhüne. "Ich werde alles geben, um schnellstmöglich eng beim Team zu sein."