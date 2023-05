Zagadou beendet das Training vorzeitig

Gleich zum Start in die Vorbereitungswoche für die Partie am kommenden Sonntag gegen Bayer Leverkusen gab es einen kleinen Schreck. Dan-Axel Zagadou verließ die Trainingseinheit vorzeitig wegen Knieeschwerden, die allerdings nicht bedrohlicher Natur sein sollen.

Zu Beginn des Trainings am Mittwoch war bei Dan-Axel Zagadou (li.) noch alles in Ordnung. IMAGO/Pressefoto Baumann

Wenn sich Spieler ans Knie fassen und ein Gesicht aufsetzen, dass zwischen Schmerz und Unsicherheit liegt, klingeln bei allen Beteiligten schnell mal die Alarmglocken. Als Zagadou zum heutigen Auftakt in die Vorbereitung auf das Zusammentreffen mit dem Werksklub aus Leverkusen vorzeitig in die Kabine verschwand, runzelte die kleine Schar der anwesenden VfB-Anhänger besorgt die Stirn.

Sollte der 23-Jährige etwa ausfallen? Ausgerechnet jetzt, da auch noch Konstantinos Mavropanos wegen eines kleinen Einrisses der Muskelmembran im Unterschenkel pausieren muss? Der griechische Nationalspieler, der sich beim 2:1 über Borussia Mönchengladbach verletzt hat, konnte auch heute noch nicht an der Übungseinheit teilnehmen und wird es mit allergrößter Wahrscheinlichkeit auch nicht bis Sonntag schaffen, einsatzbereit zu sein.

Zumindest gibt es nach Angaben des Traditionsklubs bei Zagadou keinen Anlass, an dessen Teilnahme an der Partie gegen Leverkusen zu zweifeln. Der Franzose dürfte wie gewohnt das Zentrum in der Dreierabwehrkette bilden, flankiert links von Hiroki Ito und rechts von Waldemar Anton, dessen Magenbeschwerden aus der Vorwoche mittlerweile völlig auskuriert sein dürften.

Es fehlt an Qualität in der Tiefe - Lösung aus dem Nachwuchs?

Hinter Zagadou, Anton und Ito herrscht allerdings Mangel an echten Spezialisten, was den möglichen Ersatz in der Innenverteidigung angeht. Trainer Sebastian Hoeneß könnte im Fall eines Ausfalls des früheren Dortmunders mit einer Systemumstellung von der Dreier- zu einer Viererkette reagieren. Mit Anton und Ito zentral und Borna Sosa links und Joshua Vagnoman rechts.

Alternativen könnten allerdings auch aus der Regionalliga-Reserve der Schwaben kommen. Beim 1:2 bei Hertha BSC am vergangenen Wochenende, als mit dem gelbgesperrten Atakan Karazor zudem ein Sechser im Kader fehlte, saß bereits Luca Bazzoli (22) auf der Stuttgarter Bank. Der Deutsch-Italiener, der im defensiven Mittelfeld und in der Abwehr beheimatet ist und über die Erfahrung von 101 Einsätzen in der Regionalliga verfügt, trainierte heute ebenso bei den Profis mit wie auch Peter Reinhardt. Der 18-Jährige gehört dem Kader der Stuttgarter U 19 an und ist sowohl in der Abwehr als auch im Mittelfeld einsetzbar.