Zäsur beim FC Augsburg: Reuter nicht mehr Sport-Geschäftsführer

Stefan Reuter ist nicht länger Sport-Geschäftsführer des FC Augsburg. Nun sollen andere mehr Verantwortung übernehmen.

Heuerte im Januar 2013 beim FC Augsburg an: Stefan Reuter. picture alliance / SvenSimon

Als Stefan Reuter Ende Dezember 2012 zum FC Augsburg wechselte, spielte dieser gerade erst seine zweite Bundesliga-Saison überhaupt. Knapp elf Jahre später ist der Klub einigen Unkenrufen zum Trotz immer noch erstklassig - steht aber künftig ohne Reuter da. Am Dienstag gab der FCA bekannt, dass Reuter seinen Posten als Sport-Geschäftsführer nach mehr als einem Jahrzehnt aufgibt.

Demnach sollen mit diesem Schritt die Strukturen und Verantwortlichkeiten im sportlichen Bereich neu organisiert werden. Reuter wechselt dabei in eine beratende Rolle, in der er "in regelmäßigem Austausch mit der sportlichen Leitung und der Geschäftsführung des FC Augsburg sein und diese unterstützen" werde, heißt es.

"Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viele Gespräche geführt, um Weichen für eine Neuausrichtung zu stellen und verbesserte Strukturen für den FCA zu schaffen. Nach knapp elf intensiven Jahren, dem Meistern des letzten Transferfensters und der Einarbeitung von Sportdirektor Marinko Jurendic ist dies für mich jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um Verantwortlichkeiten weiterzugeben", wird Reuter zitiert. "Ich werde dem Klub und seinen Verantwortlichen aber weiterhin beratend zur Verfügung stehen und in dieser Rolle die angestrebte Neuausrichtung weiter begleiten. Ich freue mich auf die neue Aufgabe und bin davon überzeugt, dass wir in dieser Konstellation die Zukunft des FCA gemeinsam erfolgreich gestalten werden."

"Stefan Reuter ist und bleibt eines der Gesichter des FC Augsburg"

Der Vertrag des Weltmeisters von 1990, der vor seiner Augsburger Ära für Borussia Dortmund und 1860 München tätig war, hatte noch eine Gültigkeit bis 2026. Allerdings waren zuletzt bereits Stimmen im Umfeld laut geworden, die die sportliche Stagnation der letzten Jahren auch und vor allem mit seiner Person verknüpfen. In diesem Sommer hatte der FCA mit Jurendic vom FC Zürich bereits einen neuen Sportdirektor verpflichtet. Er sollte ursprünglich als Bindeglied zwischen der Geschäftsführung um Reuter und Michael Ströll sowie Trainer Enrico Maaßen und der Mannschaft fungieren, wird aber deutlich mehr Verantwortung tragen.

"In unseren Gesprächen haben wir seit Ende der letzten Saison über die zukünftige Ausrichtung des sportlichen Bereichs diskutiert, uns dazu laufend ausgetauscht und gute Ergebnisse erzielt. Diese setzen wir nun Schritt für Schritt um. Durch die intensiven Gespräche wurden erfolgreich Strukturen geschaffen, die den Klub zukunftsfähig machen", sagt FCA-Präsident Markus Krapf.

"Auch wenn sich Stefan Reuter jetzt aus dem Tagesgeschäft zurückzieht, wird er dem Verein weiterhin eng verbunden bleiben und beratend zur Seite stehen. Stefan Reuter ist und bleibt eines der Gesichter des FC Augsburg und wird in seiner neuen Rolle einen wichtigen Beitrag für die künftige Entwicklung des Klubs leisten."