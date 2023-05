"Zämme Historischs schaffe": Basel will als erster Schweizer Klub in ein Europapokal-Finale

Der FC Basel kann für den Schweizer Fußball am heutigen Donnerstag Historisches schaffen. Noch nie stand ein eidgenössischer Klub in einem Europapokal-Endspiel.

Wieder jubeln wie in Florenz will der FC Basel auch im St.-Jakob-Park. picture alliance/KEYSTONE

Der BSC Young Boys anno 1954 gegen Stade Reims, der FC Zürich 1964 gegen Real Madrid und 1977 gegen den FC Liverpool, der Grasshopper Club 1978 gegen Bastia und schließlich der FC Basel selbst 2013 gegen den FC Chelsea. Sie alle scheiterten in europäischen Halbfinalspielen an ihren Gegnern - ein Schweizer Verein stand also noch nie in einem internationalen Endspiel.

Das könnte sich am Abend ändern, wenn Basel die AC Florenz um 21 Uhr im heimischen St.-Jakob-Park empfängt. Mit einem 2:1-Vorsprung im Gepäck war der FCB vergangene Woche aus der Toskana abgereist. Ein Vorteil, den es zu verteidigen gilt.

Lang hofft auf Lockerheit

"Wir können uns in die Geschichtsbücher des Klubs eintragen", sagt der frühere Gladbacher sowie Bremer Michael Lang - und in die des gesamten Schweizer Fußballs. Der 32-jährige Abwehrspieler hofft auf die nötige Lockerheit, denn: "Wenn wir denken, dass wir alles verlieren können, kann das zur Verkrampfung führen." Er und seine Teamkollegen sollen es "richtig genießen, gegen den Ball zu arbeiten".

Und gegen den Fiorentiner Torjäger Arthur Cabral, der im Hinspiel zum 1:0 traf und einst auch für Basel spielte. Der FCB konterte nach der Pause durch Treffer von Andy Diouf und in der Nachspielzeit von Zeki Amdouni.

Vogel zeigt Verständnis für Debakel in St. Gallen

"Sie werden mit viel Druck spielen, weil sie ein Tor aufholen müssen", ahnt Heiko Vogel und rät seinem Team: "Wir müssen die Balance finden aus Genuss, selbstbewusstem Auftreten und Leidensfähigkeit." Der Trainer der Rot-Blauen, auf den zur kommenden Saison Timo Schultz folgen wird, konnte die Mannschaft nach der Entlassung von Alex Frei zumindest in der Liga nicht stabilisieren.

Am vergangenen Wochenende ging Basel gegen zuvor elf Spiele in Folge sieglose St. Galler mit 1:6 unter. Rang zwei in der Meisterschaft ist kaum mehr erreichbar. Wohl eher wird der FCB die Saison auf dem schlechtesten Rang seit Gründung der Super League (2003) beenden - bislang ist das Rang drei.

Vogel zeigt durchaus Verständnis für fehlenden Fokus auf den nationalen Spielbetrieb. "Die Liga hat gerade keinen Platz in meinem Hinterkopf", so der 47-jährige Bad Dürkheimer. "Die Möglichkeit, erstmals in ein Europacup-Finale einzuziehen, verdient den vollen Fokus. Und es ist menschlich, dass das auch meine Spieler so sehen."

Schließlich will man am Rheinknie heute "zämme Historischs schaffe" - gemeinsam Historisches schaffen, wie der FCB am Morgen in seinen Sozialmedien verkündete.