Zadrazil: "Es war letztes Jahr schon schwierig bei Benfica"

Der Start ist geglückt, am 2. Spieltag nun wollen die Frauen des FC Bayern in der Champions League bei Benfica Lissabon nachlegen.

Sind in Lissabon in der Königsklasse gefordert: Sarah Zadrazil und Lea Schüller. picture alliance/dpa

Lissabon ist kein unbekanntes Pflaster für die Münchnerinnen, die ihre Reise vergangene Saison bis ins Viertelfinale mit einem 0:0 bei Benfica starteten und die Gruppenphase mit einem 4:0 gegen die Portugiesinnen abgeschlossen hatten.

Der FCB geht auch in dieser Saison als Favorit ins Spiel, ist er doch mit einem 2:1 gegen den FC Rosengard in die Königsklasse gestartet, Benfica dagegen mit einem 0:9 gegen Vorjahresfinalist FC Barcelona. "Es war letztes Jahr schon schwierig bei Benfica, weil es eine technisch sehr gute Mannschaft ist", erklärte Sarah Zadrazil auf der Internetseite des Vereins, dennoch wollen die Bayern "nach Lissabon fahren, um zu gewinnen."

"Wir müssen da hinfahren, selbstbewusst auftreten, das Spiel kontrollieren und dann nehmen wir die drei Punkte mit", meinte die 29-jährige Mittelfeldspielerin. "Am Ball ist Benfica sehr stark", sagte Alexander Straus, der Trainer glaubt aber, "dass wir definitiv Chancen kreieren können. Es wird eine Herausforderung, weil sie hoch attackieren werden. Genau darauf müssen wir vorbereitet sein."

In der Liga erwies sich Lissabon in vier Spielen bei 15:0 Toren als Bollwerk, gegen Barcelona bei neun Gegentoren nicht. Wie sieht es nun gegen die Bayern-Frauen aus? "Das Wichtige ist, dass wir uns im ersten Schritt viele Chancen herausspielen", so Zadrazil. "Grundsätzlich ist das etwas, wo wir Potenzial haben, das ist ein Prozess. Es gilt, vor dem Tor konsequenter zu werden und darauf zu vertrauen, dass wir auf dem richtigen Weg sind."