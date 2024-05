Zacharias verstärkt Verls Torwartteam

Der SC Verl arbeitet weiter intensiv am Kader für die neue Drittliga-Saison und hat am Freitagvormittag seinen dritten Neuzugang präsentiert. Aus der U 19 von Champions-League-Finalist Borussia Dortmund kommt Torhüter Marlon Zacharias. Der 19-Jährige spielte ab 2019 für den BVB und schafft nun den Schritt in den Profifußball.