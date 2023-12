Youth League: Wer weiter ist und wer in die Play-offs muss

Am 12. und 13. Dezember läuft der letzte Spieltag der Youth-League-Gruppenphase. Während vier Teams bereits im Achtelfinale stehen, kämpfen etliche andere Mannschaften um das Weiterkommen. Ein besonderes System hat daran seinen Anteil.

Am frühen Abend des 13. Dezembers wird es so weit sein. Dann wissen die Teilnehmer der acht Youth-League-Gruppenphasen, wo sie stehen. Denn nur die acht Tabellenersten sind direkt für die Achtelfinals am 27. und 28. Februar qualifiziert.

Die acht Zweitplatzierten hingegen stehen nicht direkt in der K.-o.-Runde. Sie müssen am 6. und 7. Februar in den Play-offs antreten. Dort warten neben Mainz 05 sieben weitere Mannschaften, die sich im Meisterweg durchsetzten.

FC Bayern benötigt Sieg

In einigen Gruppen der Youth League werden noch Entscheidungen fallen. Die U 19 des FC Bayern sollte am Dienstag ihr Spiel bei Manchester United (15 Uhr) gewinnen und muss darauf hoffen, dass der FC Kopenhagen, der die Gruppe A anführt, gegen Galatasaray (16 Uhr) patzt. Ansonsten droht den Münchnern die Play-off-Phase.

In Gruppe B ist RC Lens sicher weiter. Die Franzosen empfangen ab 13 Uhr den FC Sevilla und könnten dafür sorgen, dass der aktuell Zweitplatzierte (acht Punkte), noch von der PSV Eindhoven überholt wird. Die Niederländer müssten dafür ab 14 Uhr gegen den FC Arsenal siegen.

Es werden einige Fernduelle stattfinden

Während Union Berlin und die SSC Neapel in Gruppe C sicher ausgeschieden sind, kommt es zum Fernduell zwischen Real Madrid und Verfolger Sporting Braga. Die Madrilenen können durch ihr früheres Spiel in Berlin (13 Uhr) jedoch vorab Platz eins sichern.

Österreich hat schon jetzt ein Team, das im Achtelfinale vertreten ist: RB Salzburg. Der Tabellenführer von Gruppe D empfängt ab 14.30 Uhr Verfolger Benfica Lissabon (sechs Punkte). Solange Inter Mailand und Real Sociedad sich nicht ab 12 Uhr schon remis getrennt haben, sind auch diese beiden Teams (je vier Zähler) noch im Rennen um Platz zwei.

Podcast Gibt es Konsequenzen beim FC Bayern München? Die Bayern erlebten mit dem 1:5 gegen Frankfurt ein Déjà-Vu und müssen auf Gnabry verzichten. Die DFL bekommt einen Investor, der FC Girona stürmt an die Tabellenspitze. alle Folgen

Am Mittwoch werden einige Fernduelle stattfinden. In Gruppe E wäre Atletico Madrid mit einem Sieg über Lazio Rom (16 Uhr) nicht mehr von Platz eins zu verdrängen und im Achtelfinale vertreten. Sollte der Atleti-Nachwuchs aber unentschieden spielen und Feyenoord Rotterdam ab 15 Uhr bei Celtic Glasgow gewinnen, wird es auf die Tordifferenz ankommen, der direkte Vergleich ging an keinen der beiden Kontrahenten.

BVB mit Endspiel gegen PSG - Leipzig Zweiter

Spannung verspricht auch die Gruppe F, in der dem BVB zu Hause gegen PSG ab 16 Uhr ein Endspiel um Platz zwei bevorsteht. Die Dortmunder U 19 (sieben Punkte) darf ihren Verfolger (sechs Zähler) auf keinen Fall gewinnen lassen. Newcastle United ist als Letzter bereits ausgeschieden und der AC Mailand die Tabellenführung nicht mehr zu nehmen.

Selbiges gilt für Manchester City in Gruppe G. RB Leipzig verlor den direkten Vergleich mit den Engländern, der zweite Platz ist den Sachsen vor ihrem Heimspiel gegen die Young Boys Bern (13 Uhr) dafür sicher.

Porto und Barcelona noch auf Augenhöhe

Alles andere als sicher ist die Ausgangslage in der spannenden Gruppe H. Der FC Porto und Verfolger FC Barcelona (je zwölf Punkte) befinden sich im Zweikampf um die sichere Achtelfinalteilnahme. Barcelona hat den Vorteil, ab 13 Uhr bei Royal Antwerp vorzulegen. Porto empfängt erst anderthalb Stunden später Schachtar Donezk. Bei Punktgleichheit am Ende wären die Portugiesen aufgrund des direkten Vergleichs weiter.

Meisterweg Die Entscheidungen

Diejenigen Teams, die am Ende ihre Gruppen nicht anführen, sondern den zweiten Platz belegen, müssen vor dem Achtelfinale noch die Play-offs überstehen.

Dort warten neben Mainz Titelverteidiger AZ Alkmaar, der FC Basel, der FC Midtjylland, der FC Nantes, Olympiakos Piräus, Partizan Belgrad und MSK Zilina. Wer gegen wen antritt, wird nach der Auslosung in Nyon am 19. Dezember feststehen.