Youth League: Borussia Dortmund muss im Achtelfinale zu Manchester United

Schwere Aufgabe für Borussia Dortmund: Im Achtelfinale der Youth League muss der BVB im K.-o.-Duell bei Manchester United bestehen. Danach würde womöglich der Titelverteidiger warten.

In den Play-offs hatten sich die Dortmunder mit 5:3 beim FC Empoli durchgesetzt. Im Achtelfinale der Youth League wartet mit Manchester United nun ein weitaus namhafterer Gegner auf den BVB, der am 1. oder 2. März in England antreten muss. "Das ist für unsere Jungs ein absolutes Highlight", freute sich U-19-Trainer Mike Tullberg.

Sollte sein Team beim Sieger der Gruppe F (fünf Siege, eine Niederlage) bestehen, würde im Viertelfinale Mitte März der Sieger des Stadtduells zwischen Titelverteidiger Real Madrid und Atletico warten. Die Devise ist für Tullberg klar: "Wir wollen als erste BVB-Mannschaft ins Viertelfinale einziehen."

Der KRC Genk, der in den Play-offs Chelsea mit 5:1 abgefertigt hatte, wird für den Kantersieg mit einem Trip zum FC Liverpool belohnt. RB Salzburg muss in der Slowakei bei MSK Zilina ran.

Auf das Viertelfinale folgt ein Finalturnier in der Stadt der UEFA-Zentrale in Nyon. Am 22. April steigen dort die Halbfinals, in dem Dortmund auf Zilina, Salzburg, Paris St.-Germain oder den FC Sevilla träfe. Der Youth-League-Sieger 2022 wird am 25. April ermittelt.

ski