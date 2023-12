Youth League: Bayern, Leipzig und der BVB in den Play-offs

Drei der vier deutschen Teilnehmer ziehen als Gruppenzweiter in die Play-offs ein. Einzig Union Berlin scheidet als Schlusslicht komplett aus. Dramatisches spielte sich am letzten Spieltag in Gruppe E ab.

Die Gruppenphase in der UEFA Youth League ist beendet. Die deutschen Teams sorgten dabei für überwiegend positive Nachrichten. Alle Tabellenersten stehen direkt im Achtelfinale. Die acht Zweitplatzierten hingegen stehen nicht direkt in der K.-o.-Runde. Sie müssen am 6. und 7. Februar in den Play-offs antreten. Dort warten neben Mainz 05 sieben weitere Mannschaften, die sich im Meisterweg durchsetzten.

Bayern muss in die Play-offs - Union ist komplett raus

Die U 19 des FC Bayern gewann am Dienstag ihr Spiel gegen Manchester United sicher mit 2:0. Da sich jedoch auch der FC Kopenhagen keine Blöße gab und Platz eins in der Gruppe A mit einem 6:0-Erfolg über Galatasaray festigte, blieb den Münchnern nur der zweite Rang und der damit verbundene Einzug in die Play-offs.

In Gruppe B steht der RC Lens sicher im Achtelfinale. Die Franzosen spielten in ihrem letzten Gruppenspiel 1:1 gegen den FC Sevilla. Die Andalusier wurden durch das Remis aber dennoch nicht mehr von Platz zwei verdrängt, weil PSV Eindhoven dem FC Arsenal unterlag (1:3).

Union Berlin und die SSC Neapel sind derweil in der Gruppe C ausgeschieden, Sporting Braga zieht als Gruppenzweiter in die Play-offs ein. Real Madrid räumte mit einem Sieg bei den Köpenickern letzte Zweifel aus der Welt und festigte Platz eins. Die Blancos stehen sicher in der nächsten Runde.

Österreich stellt ebenfalls ein Team, das im Achtelfinale vertreten ist: RB Salzburg. Der Tabellenführer der Gruppe D empfing Benfica Lissabon (sechs Punkte) am letzten Spieltag. Da Inter Mailand am Mittag knapp gegen Real Sociedad gewonnen hatte, war Benfica in der Bringschuld. Doch die Portugiesen unterlagen RB. Somit schafft es Inter noch als Zweiter in die Play-offs.

BVB gewinnt Endspiel - Leipzig wird Gruppenzweiter

In der Gruppe E spielte sich am letzten Spieltag Dramatisches ab. Das Ausscheiden von Lazio Rom und Celtic Glasgow stand bereits fest, jedoch tobte zwischen Feyenoord Rotterdam und Atletico Madrid ein Zweikampf um die Tabellenführung und den direkten Einzug ins Achtelfinale. Die Colchoneros unterlagen Lazio Rom mit 0:1 und auch bei den Niederländern sah es lange so aus, als würden sie ihr Spiel in Glasgow verlieren. Doch ein Doppelschlag in den Schlussminuten (89. und 90+6.) brachte doch noch einen dreifachen Punkterfolg (3:2) und den ersten Tabellenplatz.

Auch in der Gruppe F war es bis zum Schluss spannend. Die AC Mailand stand zwar schon als Gruppensieger fest, doch Dortmund und PSG kämpften dahinter im direkten Duell um den zweiten Platz. Der BVB besiegte lange in Unterzahl spielende Pariser mit 2:0 und sicherte sich das Ticket zum Einzug in die Play-offs. Durch einen 3:1-Heimsieg gegen Milan zog Newcastle noch an den Franzosen vorbei und beendet die Gruppenphase auf dem dritten Platz.

Schon vor dem 6. Spieltag war alles entschieden in der Gruppe G. Und so änderten die beiden Unentschieden nichts mehr an der Tabellenkonstellation. Manchester City zieht nach einem 2:2 in Belgrad direkt ins Achtelfinale ein, Leipzig wird nach einem 0:0 gegen Bern Zweiter. Die Konkurrenz aus Serbien und der Schweiz belegen die hinteren Plätze.

Meisterweg Die Entscheidungen

Auch in der Gruppe H tat sich am 6. Spieltag nichts mehr. Porto wird vor Barcelona Gruppenerster. Donezk belegt den dritten Rang, vor dem punktlosen Schlusslicht aus Antwerpen. Die Teams, die am Ende ihre Gruppen nicht anführen, sondern den zweiten Platz belegen, müssen vor dem Achtelfinale noch die Play-offs überstehen.

Dort warten neben Mainz Titelverteidiger AZ Alkmaar, der FC Basel, der FC Midtjylland, der FC Nantes, Olympiakos Piräus, Partizan Belgrad und MSK Zilina. Wer gegen wen antritt, wird nach der Auslosung in Nyon am 19. Dezember feststehen.