Youngsters lassen Stuttgarter Kickers jubeln - Freiberg deklassiert Schlusslicht

Die Titelfavoriten scheinen in Schwung zu kommen. Die Stuttgarter Kickers schlugen Ex-Tabellenführer Backnang, während der SVG Freiberg Schlusslicht Dorfmerkingen mit 6:1 abfertigte. Neuer Spitzenreiter ist Villingen.

Ohne Alexander Nandzik, dieser wechselte unter der Woche in die Regionalliga zum BSV Rehden, hieß es für Freiberg im Heimspiel gegen Dorfmerkingen endlich in die Spur zu finden. Und die Heimelf tat einiges dafür, um den vermasselten Start zu korrigieren. Bereits zur Halbzeit schoss der SGV gegen ein überfordertes Schlusslicht durch Celiktas (11.) und einen Salz-Doppelpack (19., 43.) einen 3:0-Vorsprung hinaus. Nietzer (52.) ließ bei den Sportfreunden nach dem Wechsel noch einmal kurz Hoffnung auf einen ersten Punkt aufflattern, in der Schlussviertelstunde machten es die Gastgeber dann aber in persona von Grüttner (76.) und Sökler (81., 88.) deutlich.

Aber nicht nur Freiberg kann Schützenfest, sondern auch der FV Ravensburg. Der hatte allerdings Startschwierigkeiten gegen zunächst giftige Oberachener, die Huber in der vierten Minute in Führung brachte. Doch Ravensburg reagierte im Stile einer Spitzenmannschaft und drehte noch im ersten Durchgang die Partie komplett. Schäch (16.) sorgte erst für den Ausgleich, Schachtschneider (18., 21, 37.) legte mit einem lupenreinen Hattrick nach. Von diesem Schock erholte sich der SVO nicht mehr. Nach der Pause traf Zimmermann (47.) noch zum 5:1-Endstand.

Auch die Stuttgarter Kickers rannten am Samstag einem frühen Rückstand gegen den bis dato Tabellenführer aus Backnang hinterher, der gut ins Spiel startete und durch Tasdelen (5.) in Führung ging. Doch wie Ravensburg wurden die Kickers mit zunehmender Dauer besser und gingen noch vor der Halbzeit in Führung. Baroudi (39.) und der 20-jährige Riedinger (41.) waren die Torschützen. Für die Vorentscheidung sorgte in der 66. Minute erneut Baroudi, der vor der Saison frisch aus der U 19 zum Oberliga-Kader gestoßen war. Neuer Tabellenführer ist der FC 08 Villingen, der seiner Favoritenrolle gegen den FC Nöttingen gerecht wurde und dank der Treffer von Plavci (17., 90.) und Yahyaijan (31.) mit 3:1 gewann.

Keinen Sieger gab es zwischen dem Freiburger FC und dem TSV Ilshofen, die beide jeweils einmal in Führung lagen, ihren Vorsprung aber nicht halten konnten.

Zwei Heimsiege gab es bereits am Freitagabend. Der 1. CfR Pforzheim schlug nach schwächerer erster Hälfte inklusive 0:1-Rückstand nach Mutos sehenswerten Treffer den 1. FC Bruchsal noch mit 2:1. Catanzano (61.) und Ratinfo (63.) drehten nach rund einer Stunde binnen weniger Sekunden das Ergebnis. Dementsprechend groß war die Freude bei Fans und Sportvorstand Torsten Heinemann nach dem Schlusspfiff. "Das war ein unglaublich wichtiger Dreier für uns. Bruchsal war ein starker Gegner, aber insgesamt haben wir verdient gewonnen."

Die Sport-Union Neckarsulm machte es für ihre Anhänger noch einen Ticken spannender. Zweimal lag SUN - einmal durch Pander (41.), einmal durch Bellanave (67.) - in Führung. Die Gäste aus Bissingen präsentierten sich aber kämpferisch und kamen jeweils durch Kasiar (49.) und Toths Elfmeter (84.) zum Ausgleich. Neckarsulm hatte aber noch einen Joker in der Hinterhand. Der eingewechselte Gebert köpfte die Heimelf in Nachspielzeit aus fast unmöglichen Winkel zum Sieg. "Ein absoluter Sieg des Willens", wie SUN-Trainer Marcel Busch nach dem Spiel sagte.

Die Spiele zwischen dem SSV Reutlingen und dem FC Astoria Walldorf II sowie dem 1. FC Rielasingen-Arlen und dem 1. Göppinger SV mussten wegen mehrerer Corona-Fälle abgesagt werden. Am Sonntag stehen sich noch der SV Linx und der FV Lörrach-Brombach gegenüber.