Die Youngster Emma Raducanu und Coco Gauff werden beim Tennis-Turnier in Stuttgart vom 15. bis 23. April antreten. Das gaben die Veranstalter des Sandplatz-Events am Mittwoch bekannt.

Die 20 Jahre alte Britin Raducanu gewann 2021 sensationell als Qualifikantin die US Open in New York. Die 18-jährige US-Amerikanerin Gauff erreichte im vergangenen Jahr das Finale der French Open in Paris.

"Das sind zwei Spielerinnen mit einer großartigen Perspektive und eine Bereicherung für unsere Veranstaltung", sagte Turnierdirektor Markus Günthardt über das Duo, das bereits 2022 in Stuttgart dabei war.