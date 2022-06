Youngster Duffy schafft Historisches: Doppelsieg in Innsbruck

Colin Duffy hat Historisches vollbracht: Am Donnerstag gewann er den Boulder-Weltcup in Innsbruck, drei Tage später triumphierte der US-Boy an selber Stelle auch im Lead-Wettbewerb.

Der Finger geht nach oben - und das in Innsbruck gleich doppelt: Colin Duffy gewann sowohl den Boulder- als auch den Lead-Wettbewerb. picture alliance / EXPA / APA / picturedesk.com