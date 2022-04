Youngster Dinkci bleibt Werder treu

Angreifer Eren Dinkci geht weiter für Werder auf Torejagd. Der 20-jährige gebürtige Bremer verlängerte seinen Kontrakt bei den Hanseaten vorzeitig.

Eren Dinkci bleibt dem SV Werder treu. Über die Laufzeit des neuen Arbeitspapieres machten die Bremer keine Angaben.

Der 20-Jährige wechselte 2019 vom SC Borgfeld in das Leistungszentrum des SV Werder Bremen. Ende 2020 debütierte er bei Bremens 1:0-Erfolg in Mainz in der Bundesliga und erzielte wenige Augenblicke nach seiner Einwechslung den Siegtreffer. In der aktuellen Saison kommt er auf 17 Einsätze in der 2. Liga.

Dinkci: "Hier ist meine Heimat, hier bin ich aufgewachsen"

"Ich muss nicht betonen, was Werder und Bremen für mich bedeuten. Hier ist meine Heimat, hier bin ich aufgewachsen. Daher freut es mich natürlich, dass ich auch in den kommenden Jahren hier vor diesen Fans auflaufen und spielen darf - hoffentlich dann auch in der 1. Liga wieder", wird Dinkci auf der Vereinswebsite zitiert.

Werder hat mit dem jüngsten 1:1 gegen Sandhausen am Wochenende die Tabellenführung übernommen und ist auf bestem Wege, den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga zu schaffen.

"Eren hatte einen turbulenten Start seiner jungen Profikarriere. Sein erstes Tor im ersten Bundesliga-Spiel, dann der Abstieg mit Werder und nun der Neuaufbau. Das alles zu verarbeiten ist für einen jungen Spieler oftmals nicht so einfach", sagt Clemens Fritz, Leiter Profifußball und Scouting bei Werder. "Eren hat das aber super hinbekommen und beständig an seiner Entwicklung gearbeitet. Daher freut es uns, dass er auch weiterhin das Trikot von Werder tragen wird."