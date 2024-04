Youngster bei TuS Vinnhorst vor dem Abschied

Handball-Zweitligist TuS Vinnhorst treibt die Planungen für die kommende Saison voran. Nun wird allerdings ein junges Talent die Niedersachsen im Sommer verlassen.

Rückraumspieler Nils Schröder verlässt nach zwei Spielzeiten den Aufsteiger. Der Rückraumspieler kam 2022 aus der Jugend der TSV Burgdorf und schaffte mit Vinnhorst den Aufstieg in die 2. Handball-Bundesliga. In der laufenden Spielzeit konnte er 30 Tore in 19 Partien erzielen, Spielpraxis sammelt er auch über ein Zweifachspielrecht bei der HSG Hanau.

Schröder sucht nach Vereinsangaben "eine neue Herausforderung" und der Handball-Zweitligist betont: "Nils hat mit seiner freundlichen, bodenständigen Art viele Sympathien im Verein gesammelt. Nicht zuletzt hat er sich als Trainer der E-Jugend in den Dienst des Vereins gestellt und wird deshalb auch bei den Kindern und Jugendlichen in guter Erinnerung bleiben."