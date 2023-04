Young und Murray liefern endlich - Knicks gehen wieder in Führung

Die Atlanta Hawks haben in der Play-off-Serie gegen die Boston Celtics verkürzt. Die New York Knicks führen wieder gegen Cleveland, während die Denver Nuggets im Duell mit Minnesota auf einen Sweep zusteuern.

Young und Murray gehen voran: Hawks verkürzen gegen Boston

Viel Kritik musste sich Trae Young nach den ersten beiden Play-off-Partien seiner Hawks gegen die Celtics anhören. Der so oft schon gescholtene Guard blieb gegen den Favoriten im Osten viel zu blass, fand keine Mittel gegen die Celtics-Defensive und traf viel zu oft falsche Entscheidungen. Insofern dürfte Spiel der 3 der Serie für den 24-Jährigen eine ganz persönliche Genugtuung gewesen sein - denn Young lieferte endlich und führte Atlanta mit 32 Punkten - 15 davon im Schlussviertel - und neun Assists zum 130:122-Sieg.

Young war phasenweise der dominante Faktor ("Ich wusste, dass ich so spielen kann und habe mir keine Sorgen gemacht"), bekam aber auch die erhoffte Hilfe von Guard-Kollege Dejounte Murray, der 25 Zähler erzielte. Das Duo lieferte damit endlich die Performance ab, die man sich bei den Hawks seit der Verpflichtung Murrays im vergangenen Sommer erhofft hatte. "Ab einem gewissen Punkt habe ich gedacht, dass ich ruhig sein und die beiden machen lassen sollte", gab Atlantas Head Coach Quin Snyder nach der Partie zu Protokoll. "Sie haben miteinander geredet, herausgefunden, was der anderen dachte."

Das defensiv erstaunlich nachlässige Boston hingegen halfen Jayson Tatums 29 Punkte nicht, um das dritte Spiel der Serie zu gewinnen.

Defensiv starke Knicks führen wieder

Die New York Knicks sind derweil in der Serie mit den Cleveland Cavaliers wieder in Führung gegangen und gewannen überraschend deutlich 99:79. Erstmals gelang es den New Yorkern dabei, in dieser Saison ein Team unter der 80-Punkte-Marke zu halten. Offensiv führte Jalen Brunson die Knicks mit 21 Punkten und sechs Assists an. Isaiah Hartenstein steuerte in knapp 18 Minuten Spielzeit sieben Punkte und fünf Rebounds zum Sieg im ausverkauften Madison Square Garden bei.

Triple-Double: Jokic führt Denver zum Sieg

Derweil benötigen die Denver Nuggets nur noch einen Sieg für den Einzug in die zweite Play-off-Runde. Nach einem 120:111 (61:55)-Auswärtserfolg bei den Minnesota Timberwolves führt das in der Western Conference topgesetzte Team in der Serie mit 3:0. Nikola Jokic verbuchte dabei ein Triple Double, mit 20 Punkten, zwölf Assists und elf Rebounds. Topscorer der Partie war Minnesotas Anthony Edwards mit 36 Punkten.