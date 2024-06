Young hängt noch ein Jahr dran

Ashley Young hat noch nicht genug: Der Außenbahnspieler, der Anfang Juli seinen 39. Geburtstag feiert, hat seinen auslaufenden Vertrag beim FC Everton um ein weiteres Jahr verlängert. Der ehemalige englische Nationalspieler kam in der abgelaufenen Premier-League-Saison in 31 Ligaspielen für die Toffees zum Einsatz. Seine erneute Unterschrift bezeichnet er in der Vereinsmitteilung als "No-Brainer".