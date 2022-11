Young Boys und Trainingslager: Darmstadts Winterfahrplan

Nach dem jüngsten Remis gegen Fürth überwintert Darmstadt als Tabellenführer der 2. Liga. Nun gaben die Lilien ihren Winterfahrplan bekannt.

Der SV Darmstadt führt die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor dem HSV an, sammelte in 17 Partien stolze 36 Zähler.

Nun steht auch fest, wie die Hessen die WM-Pause überbrücken. "Die lange Pause sorgt für eine große Herausforderung. Wir haben uns dazu entschieden, die Vorbereitung in zwei Phasen zu teilen", wird Trainer Torsten Lieberknecht auf der Vereinswebsite zitiert. "Die erste Phase findet vor dem Weihnachtsurlaub statt, dort werden wir unter anderem mit den Testungen und Testspielen einen ordentlichen Rhythmus beibehalten. Im neuen Jahr werden wir uns dann ganz gezielt auf die Rückrunde vorbereiten."

Young Boys Bern zu Gast

Los geht's am 5. und 6. Dezember mit verschiedenen Testungen. In der Phase vor dem Weihnachtsurlaub bestreitet der SV 98 zwei Testspiele. Am 10. Dezember (13 Uhr) empfangen die Darmstädter den Oberligisten SV Morlautern auf dem Trainingsplatz am Böllenfalltor. Am 17. Dezember (18 Uhr) reist dann der Schweizer Tabellenführer Young Boys Bern zum Eröffnungsspiel des umgebauten Merck-Stadions nach Darmstadt.

Die Spieler bekommen vom 19. Dezember bis zum 2. Januar frei. Am 3. Januar beginnt die Vorbereitung auf den Rückrunden-Auftakt gegen den SSV Jahn Regensburg am 28. Januar (13 Uhr).

Trainingslager in El Saler

Einen Teil der zweiten Vorbereitungsphase wird der SV 98 im spanischen El Saler durchführen, wo das Team vom 5. bis zum 15. Januar ein Trainingslager abhält.

Eine Woche vor dem Start der Rückrunde testen die Lilien noch einmal im Merck-Stadion gegen den FC Wil aus der Schweiz. Anpfiff ist um 13 Uhr.