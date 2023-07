Erste Testspiel-Niederlage: Hertha BSC unterliegt Young Boys Bern

Hertha BSC musste im dritten Testspiel der Saisonvorbereitung eine Niederlage einstecken. Gegen den Schweizer Meister und Pokalsieger Young Boys Bern verpassten die Berliner das späte Comeback.

Die erfolgreiche Testspiel-Serie von Hertha BSC riss am Samstagnachmittag. Nach dem Sieg gegen den RSV Eintracht 1949 (6:0) und dem 2:0-Erfolg beim BFC Dynamo am Vortag unterlag das Team von Trainer Pal Dardai in Biel vor rund 2300 Zuschauern dem amtierenden Schweizer Double-Sieger Young Boys Bern mit 2:4.

Wiedersehen mit Ex-Herthaner Lustenberger

In seiner Startformation hatte sich Berlins Coach im Vergleich zum Freitag für elf Wechsel entschieden - so begannen unter anderem Florian Niederlechner im Sturmzentrum sowie Marton Dardai und der 19-jährige Veit Stange auf der Doppelsechs. Nicht im Aufgebot stand neben dem angeschlagenen Oliver Christensen (muskuläre Probleme) auch Neuzugang Toni Leistner, außerdem kamen die Verkaufskandidaten Krzysztof Piatek, Lucas Tousart, Tolga Cigerci (vor Rückkehr zu Ankaragücü), Dodi Lukebakio, Jessic Ngankam und Suat Serdar nicht zum Zug.

Auf Seiten der Schweizer lief derweil ein ehemaliger Hertha-Akteur auf: Fabian Lustenberger, der zwischen 2007 und 2019 insgesamt 307 Partien für Berlin bestritten hatte, führte die Young Boys als Kapitän aufs Feld.

Bence Dardai trifft erstmals - Hertha verpasst Remis

Der Start in die Partie verlief für den Bundesliga-Absteiger alles andere als erwünscht, denn bereits nach fünf Minuten führte Bern dank eines Treffers von Lukasz Lakomy, der im Anschluss an einen Fehlpass von Jonjoe Kenny nur noch einzuschieben brauchte. Die Schweizer hielten das Tempo daraufhin weiter hoch, passend dazu erhöhte Joel Monteiro in der 29. Minute auf 2:0. Den zweiten Gegentreffer konnte auch der zuvor eingewechselte Alexander Schwolow nicht verhindern, der nach seiner Schalke-Leihe sein Comeback im Kasten der Berliner feierte und indes weiterhin als Abgangskandidat gilt.

Nachdem Lukasz Lokomy nach dem Wiederanpfiff mit seinem Doppelpack für das 0:3 aus Hertha-Sicht gesorgt hatte, brachte der eingewechselte Bence Dardai den Zweitligisten in der 70. Minute mit einem sehenswerten Abschluss in den rechten Winkel zurück in die Partie. Es war der erste Treffer des Trainersohns, der jüngst mit der deutschen U 17 den EM-Titel gewonnen hatte, für die Profis der Alten Dame.

Durch einen verwandelten Strafstoß, den der zuvor gefoulte und Ex-Berner Wilfried Kanga schließlich selbst verwandelte (81.), rückte das Remis noch einmal in greifbare Nähe. In der 87. Minute sorgte dann jedoch Dema Jashar für die Vorentscheidung und die letztliche 2:4-Niederlage der Berliner.

Am kommenden Mittwoch geht es für die Berliner dann ins neuntägige Trainingslager nach Zell am See (Österreich).