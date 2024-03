Young Boys entlassen Wicky

Das 0:1 gegen den FC Zürich war letztlich zu viel: Der BSC Young Boys hat sich am Montag von Trainer Raphael Wicky (46) getrennt. Mit dem Pokalaus bei Challenge-League-Klub FC Sion und dem 0:1 im Spitzenspiel gegen Servette hatte es zuletzt drei Niederlagen für die Berner in Serie gesetzt. Dazu kam das Aus in der Europa League gegen Sporting Lissabon. In der Super League liegt YB zwölf Spieltage vor Schluss nur noch einen Punkt vor Servette. Bis zum Saisonende übernimmt interimistisch der bisherige U-21-Coach Joël Magnin für den früheren Werder- und HSV-Profi Wicky.