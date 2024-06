Younes erhält einen Profivertrag auf Schalke

Der FC Schalke 04 hat seinen nächsten Neuzugang für die kommende Saison bekanntgegeben: Amin Younes, der in der vergangenen Saison bereits bei der königsblauen Zweitvertretung mittrainiert hatte, gehört ab sofort dem Profikader an.

Die Verpflichtung von Ex-Nationalspieler Amin Younes ist auf Schalke keine große Überraschung mehr. So hatte Trainer Karel Geraerts dem seit einem Jahr vereinslosen Kreativspieler bereits Mitte Mai Hoffnung gemacht, einen Profivertrag bei den klammen Königsblauen zu erhalten, als der nach seiner Zeit im Training bei der Schalker U 23 auch mit den Profis auf dem Übungsplatz stand. Schon da hatte der Belgier öffentlich verlauten lassen: "Es hat mir gefallen, was ich gesehen habe."

Offenbar so gut, dass der Mittelfeldmann nun ein fester Bestandteil des Profikaders wird. Sportdirektor Marc Wilmots wird in der Pressemitteilung der Schalker wie folgt zitiert: "Amin ist ein Offensivkünstler, der herausragende spieltechnische Fähigkeiten besitzt. Er hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass er den unbedingten Willen hat, physisch wieder auf ein top Niveau zu kommen, um noch einmal im Lizenzbereich anzugreifen." Younes' Ehrgeiz, seine Anpassungsfähigkeit und seine Leistungen hätten die Verantwortlichen "beeindruckt, sodass wir ihm diese Chance geben wollen".

In Deutschland war die letzte Station des Confed-Cup-Siegers von 2017 Eintracht Frankfurt. Dort arbeitete er in der Saison 2020/21 auch bereits mit Schalkes neuem Kaderplaner Ben Manga zusammen, der ihn damals von der SSC Neapel an den Main gelotst hatte. Bei der Eintracht schaffte der Mittelfeldspieler, dessen Stern insbesondere während seiner Zeit bei Ajax Amsterdam aufgegangen war, auch die kurzfristige Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft.

Nach seinem Abgang aus Frankfurt geriet die Karriere des heute 30-Jährigen beim saudi-arabischen Erstligisten Al-Ettifaq und beim FC Utrecht in der Eredivisie aber ins Stocken. Dementsprechend freut sich Younes nach seinen zuletzt weniger namhaften Stationen nun über seine neue Chance auf Schalke, wo er einen Vertrag bis 2026 erhält: "Ich möchte mich bei Ben Manga, Marc Wilmots und Karel Geraerts sowie dem gesamten Trainerteam der U 23 für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Sie haben mir signalisiert, dass sie an mich glauben. Nun liegt es an mir, Leistung zu zeigen und das Vertrauen zu rechtfertigen."