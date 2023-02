Yoshida begrüßt das Ende des Partnertauschs

Dreimal 0:0 hintereinander: Dieses Kunststück hat vor dem FC Schalke zuletzt Fortuna Düsseldorf 2012 vollbracht. Maya Yoshida erklärt die neue Defensivstabilität auch damit, dass der ständige Partnertausch in der Innenverteidigung mittlerweile ein Ende gefunden hat.

Dreimal 0:0 an den ersten drei Rückrundenspieltagen? Das hat vor dem FC Schalke 04 noch kein Verein geschafft, zumindest nicht direkt hintereinander.

Ein Blick in die Spieltagshistorie verrät zwar, dass Fortuna Düsseldorf an den Spieltagen 18, 19 und 20 der Saison 1976/77 gegen den FC Bayern, Eintracht Braunschweig und TeBe Berlin jeweils 0:0 spielte, ebenso wie der 1. FC Köln 1995/96 gegen Schalke, Düsseldorf und den Hamburger SV - wegen verlegter Spieltage gelang das den Düsseldorfern und Kölnern aber nicht direkt in Folge.

Insofern ist dem FC Schalke nun zwischen dem 29. Januar und 10. Februar 2023 zum Start in eine Rückrunde Historisches gelungen. Über die makellose Abwehr-Bilanz gegen Köln, Gladbach und Wolfsburg freut sich Maya Yoshida natürlich, der Innenverteidiger hebt Schalkes defensive Stabilität als "sehr positiv" hervor und sagt deshalb: "Wir sind auf dem richtigen Weg."

Letztmals mindestens so oft hintereinander ohne Gegentor blieben die Gelsenkirchener in der 1. Liga in ihrer Vizemeistersaison 2017/18, seinerzeit sogar fünfmal: gegen Leverkusen und Freiburg (jeweils 2:0) sowie Hertha, Mainz und Wolfsburg (jeweils 1:0).

Es ist nicht einfach, nahezu jedes Spiel die Partner zu wechseln Maya Yoshida

Das neue Bollwerk erklärt Yoshida auch damit, dass der ständige Partnertausch in der Schalker Innenverteidigung mittlerweile ein Ende gefunden hat. "Es ist nicht einfach, nahezu jedes Spiel die Partner zu wechseln, das haben wir im ersten Teil der Saison häufiger getan", sagt der japanische WM-Teilnehmer.

So sieht das konkret in den zehn Ligaspielen unter Frank Kramer aus (jeweils mit Blick auf die Startelf): Am 1. Spieltag (1:3 in Köln) verteidigte Yoshida innen mit Marcin Kaminski, am 2., 3. und 4. Spieltag gegen Gladbach (2:2), Wolfsburg (0:0) und Union Berlin (1:6) mit Malick Thiaw, am 5., 6., 7. und 8. Spieltag gegen Stuttgart (1:1), Bochum (3:1), Dortmund (0:1) und Augsburg (2:3) mit Sepp van den Berg, am 9. und 10. Spieltag gegen Leverkusen (0:4) und Hoffenheim (0:3) mit Leo Greiml. Unter Kramers Nachfolger Thomas Reis war dann Henning Matriciani bis zum Ende der Hinrunde Yoshidas Partner.

Bei den drei Nullnummern zum Rückrundenbeginn konnte sich Yoshida jeweils auf Winterzugang Moritz Jenz an seiner Seite verlassen. Reis sagt, Jenz mache Yoshida "stabiler", auch Yoshida äußert sich lobend über seinen Nebenmann: "Er ist jung, aber erfahren. Und hat eine ruhige Art, die unserem Spiel generell guttut."

Wird Schalke, das am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Union Berlin antreten muss, mit Hilfe von Yoshida und Jenz nun der erste Verein, der sogar viermal hintereinander 0:0 spielt? Das hat in der Bundesliga bisher noch keine Mannschaft hinbekommen. Letztmals dreimal in Folge 0:0 spielte Fortuna Düsseldorf im August und September 2012 gegen Gladbach, Stuttgart und Freiburg (2. bis 4. Spieltag).