"Yo, wir werden Spaß haben": Kansas gewinnt Titel in der NCAA

Die College-Basketballer der Kansas University haben zum vierten Mal die US-Meisterschaft in der NCAA gewonnen und eine 14 Jahre währende Durststrecke beendet.

Kabinenfest: Die Jayhawks feiern nach dem Triumph von New Orleans. NCAA Photos via Getty Images

Die favorisierten Jayhakws setzten sich im Endspiel um den Titel am Montagabend (Ortszeit) in New Orleans mit 72:69 gegen die Tar Heels der University of North Carolina durch. Kansas holte dabei in der zweiten Hälfte 15 Punkte Rückstand auf. Ein größeres Comeback gab es nach Angaben von US-Medien noch nie in einem Finale um die College-Meisterschaft.

David McCormack erzielte 40 Sekunden vor Schluss den Endstand zum 72:69 für Kansas. Die vier letzten Angriffe von North Carolina gingen ins Leere.

"Yo, wir werden jetzt noch eine Menge Spaß haben"

"Ich habe meine Mitspieler zur Halbzeit in der Kabine angegrinst und ihnen gesagt: Yo, wir werden jetzt noch eine Menge Spaß haben", berichtete McCormack: "Sie haben gedacht, ich sei völlig durchgedreht." Für die Jayhawks war es der vierte Titel. North Carolina, einstiges College von NBA-Weltstar Michael Jordan, verpasste es, als erste Mannschaft zum achten Mal die Meisterschaft zu holen.

Beide Universitäten zählen zu den landesweit wichtigsten Programmen für College-Basketball in den USA. James Naismith, Erfinder des Basketballs, war der erste Trainer an der Kansas University. Für das College mit Sitz in Lawrence im US-Bundesstaat Kansas ist es die erste Meisterschaft seit 2008.